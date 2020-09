«Ho una gamba rotta: perché non posso votare a casa?».Il sindaco: «Regole inderogabili»

LUCA MOLINARI

MONTICELLI «Chi è malato di Covid, in quarantena o in isolamento domiciliare può votare da casa, ma io che ho una gamba rotta e non riesco a muovermi, dovrei per forza recarmi al seggio a bordo di un pulmino offerto dal Comune»: la denuncia arriva da Rosa Sodano, un’anziana signora residente a Monticelli, vittima di una delle contorte misure anti-contagio previste dal decreto legge per l’election day.

Per votare al domicilio infatti, chi non è malato di Covid o in quarantena e isolamento fiduciario, «deve essere costantemente connesso a dei macchinari medici - spiega Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo - e l’impossibilità a recarsi al seggio deve essere testimoniata da un apposito certificato medico». «I riferimenti normativi a riguardo sono piuttosto chiari – aggiunge il primo cittadino di Montechiarugolo –. Ci siamo anche confrontati con il Comune di Parma, il quale si occupa di tutti i voti domiciliari del territorio, ma non abbiamo potuto fare altro che prendere atto delle regole previste per l’election day». Nei giorni scorsi Rosa Sodano ha chiamato più volte l’ufficio elettorale del Comune di Montechiarugolo, sottolineando l’impossibilità di spostarsi da casa. «In due occasioni – dichiara la donna – ho parlato con gli incaricati dell’ufficio elettorale per chiedere di poter votare al domicilio, così come avviene per le persone che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario per il Covid, ma mi è stato risposto che non era possibile. Ho fatto presente che non riuscivo a spostarmi da casa, ma dall’ufficio elettorale mi hanno detto che potevano mettermi a disposizione soltanto un pulmino per portarmi al seggio».

Nei giorni successivi, attraverso i notiziari televisivi, «ho sentito che il governo si era impegnato a garantire a tutti il diritto al voto, anche a chi era impossibilitato a spostarsi – prosegue – così ho richiamato speranzosa l’ufficio elettorale, ma nulla era cambiato rispetto alla telefonata precedente».

«Nelle condizioni di salute in cui mi trovo – aggiunge - l’unico modo per spostarmi è a bordo di un’ambulanza, di conseguenza, non possono godere di un mio sacrosanto diritto per colpa di assurdi cavilli burocratici».

Il primo cittadino di Montechiarugolo conferma infine che «per consentire comunque alla signora di esercitare il suo diritto di voto, le abbiamo offerto la possibilità di recarsi al seggio su un apposito mezzo messo a disposizione dal Comune. Ci spiace non poter fare di più, ma si tratta di regole stabilite a livello governativo».