Bene Kucka, male il centrocampo

SEPE 5,5 - Nel primo tempo ha lavorato poco, nella ripresa nulla ha potuto sul primo gol mentre sul secondo la sua respinta è stata a dir poco imperfetta pur su un tiro secco e ravvicinato.

DARMIAN 5,5 - In fase difensiva ha fatto il suo compito con mestiere e Insigne dalle sue parti s'è visto poco. Ma quando s'è trattato di aiutare con qualche proiezione un attacco asfittico non lo si è mai visto.

IACOPONI 5 - Non gli imputiamo particolari colpe sul primo gol, ha colpito in anticipo come ha potuto, ma il secondo è un suo regalo in fase di disimpegno: peccato perché fin lì aveva fatto buona guardia su Mertens.

BRUNO ALVES 5,5 - Il Napoli il pallone lo alza poco e lui quindi non ha modo di svettare. Sui fraseggi a terra è più in difficoltà e lo si è visto nell'ultima mezz'ora. Al suo attivo qualche bel lancio da dietro.

PEZZELLA 5,5 - Lozano lo ha messo alle corde ma si sapeva che la fase difensiva non è il suo forte. Almeno ha provato fino alla fine a spingere e pennellare qualche cross per le torri crociate.

GRASSI 5 - A centrocampo flop generale soprattutto sul piano della rapidità di passo e di pensiero. Si è riusciti a fare diga per un'ora poi l'onda azzurra ha tracimato. Mai un'idea preziosa per gli attaccanti.

SILIGARDI s.v. - Se Dezi doveva subentrare per fare il trequartista, allora forse era meglio inserire lui, che almeno ha una bella castagna da fuori.

BRUGMAN 5 - In mezzo c'è molto traffico anche perché Gattuso ha scelto di non alzare troppo la squadra. Lui non trova mai spiragli e sbaglia troppo tecnicamente quando dovrebbe far ripartire l'azione.

DEZI 5 - Entra a metà ripresa e si mette alle spalle delle punte. La buona volontà non manca, cerca anche il gol con un tiro da fuori, ma incide davvero poco.

HERNANI 5 - Che fosse lento era risaputo ma ieri titubava anche con il pensiero, a volte s'è fatto soffiare la palla dai piedi quasi senza accorgersene. Tatticamente è sempre disponibile ma non rende più di tanto.

INGLESE 6 - Alcuni bei numeri in acrobazia e palleggio, tanto movimento, tagli generosi. Ma a livello di pericolosità non fa il solletico agli avversari. Almeno sembra in buona forma fisica.

KARAMOH 6 - Probabilmente non aveva i 90' nelle gambe e subentrando dà quello che ha. Si vede così un po' di velocità, voglia di puntare alla porta, anche se qualche volta difetta in lucidità.

KUCKA 6,5 - Non avrà l'ispirazione per l'ultimo tocco, ma nel ruolo di trequartista sfrutta bene una certa libertà tattica senza rinunciare a un robusto aiuto in fase difensiva. Ieri è stato il più continuo nella sua azione, ha cercato anche il gol con un bel tiro da fuori. In attesa magari che dal mercato arrivi un interprete più avvezzo al ruolo, lui non ha certo sfigurato.

CORNELIUS 5,5 - Fa a sportellate ma Koulibaly è un brutto cliente. Approssimativo in alcuni tocchi, tenta la via del gol di testa una sola volta e senza esito.

ALL. LIVERANI 5,5 - La prova del Parma è stata modesta ma lui aveva davvero poche armi per fronteggiare un Napoli più forte. Per ora ci accontentiamo delle intenzioni di gioco propositivo, restando convinti che in questo contesto Inglese e Cornelius assieme non rendano. E che, specie a centrocampo, servano rinforzi.

ARBITRO MARIANI 6 - Dall'inizio evita di ammonire su alcuni falli tattici, però lo fa con equanimità da una parte e dall'altra. Per il resto assieme al suo team giudica bene pochi episodi che potevano determinare, mentre altre volte qualche decisione è imprecisa. Complessivamente se la cava senza problemi.