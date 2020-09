Per la Val Baganza tre nuovi parroci originari del Congo

MASSIMO MORELLI

FELINO Con una grande partecipazione di fedeli, nella chiesa di Sant’Ilario Baganza, alla presenza del vescovo di Parma Enrico Solmi, tre parroci sono stati ufficialmente insediati.

La messa, svoltasi seguendo i protocolli previsti per il Covid, è stata celebrata dallo stesso vescovo con la concelebrazione di don Matteo Lorenzelli, parroco di Felino, e di altri parroci della zona. E’ stato proprio don Matteo all’inizio della messa a dare lettura degli atti ufficiali con i quali il vescovo di Parma ha deliberato che padre Bernard Mayele, padre Aimé Tilimbini e padre Flavien Tsoluka Lutete, della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, faranno parte della comunità che seguirà la parrocchia di Sant’Ilario Baganza e non solo.

Il vescovo durante l’omelia si è soffermato sul lavoro che attende i tre passionisti, tutti provenienti dal Congo.

«Sono molto contento di essere qui oggi – ha esordito Enrico Solmi – non capita spesso di salutare un parroco com’è avvenuto con il mai dimenticato don Euclide Agnesini e ritrovarsi nella stessa chiesa dopo breve tempo per accogliere tra nuovi fratelli. Durante il difficile periodo causato dal virus abbiamo perso nove preti, per questo vedo come una provvidenza l’arrivo dei tre passionisti, un aiuto importante in questo momento».

Con riferimento alla lettura prevista nella messa, il vescovo ha aggiunto che «tutti hanno bisogno di Dio perché tutti sono figli di Dio, nessuno escluso, il desiderio di Dio è di avere tutti nella sua comunità. Questo – ha poi detto alla platea – vale per tutti, anche nella nostra Diocesi. Tutti abbiamo bisogno di essere chiamati, come è stato detto nella lettura, nella vigna del Signore che ci invita ad avere una vita bella. I tre passionisti che si insediano oggi saranno di aiuto alla comunità, ma si tratta di un aiuto reciproco, scordatevi – ha aggiunto Solmi – di avere un parroco fisso in ogni parrocchia, deve prevalere il senso di comunità con il dialogo come opportunità per salvarsi, Dio ci chiede di essere una comunità che si vuole bene».

Al termine della celebrazione ha preso la parola padre Bernard, che a nome degli altri due passionisti si è rivolto ai fedeli presenti e tra questi anche Elisa Leoni sindaco di Felino.

«Siamo molto contenti e soddisfatti di essere qui oggi con voi – ha detto padre Bernard senza nascondere l’emozione – per noi inizia un nuovo cammino dopo lunghi mesi di preparazione per essere pronti ad affrontare questo incarico che ci è stato affidato dal vescovo, noi veniamo da molto lontano, dal Congo, circa 8000 chilometri di distanza, là abbiamo lasciato i nostri cari e le nostre famiglie, ma da oggi la nostra nuova famiglia siete voi» ha concluso indicando alla platea. La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso di benvenuto ai tre sacerdoti passionisti che iniziano un nuovo cammino nella Val Baganza.