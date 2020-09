Primo giorno di scuola, mancano 500 professori

GIAN LUCA ZURLINI

Alla prima campanella di oggi le scuole di Parma si presenteranno pronte, anche se all'appello, negli istituti superiori, mancheranno ancora circa 500 professori, dei quali però è prevista la chiamata da oggi fino a sabato per il completamento degli organici. Ma quello che conta è che nel nostro territorio l'emergenza sarà ricordata soltanto dalle regole anti-Covid, ma non da mancati adeguamenti degli istituti. Una situazione che viene riassunta così da Aluisi Tosolini preside (o dirigente scolastico come prescrive il linguaggio burocratico) di lunga esperienza che è alla guida del liceo scientifico "Bertolucci", dove da una settimana sono iniziate le lezioni per le classi del corso quadriennale. «Da domani (oggi per chi legge ndr) finalmente si torna a scuola e si torna a lavorare con i fatti e senza polemiche».

TOCCA AGLI STUDENTI

Agli studenti che torneranno in classe il dirigente del "Bertolucci" non farà grandi discorsi: «Dirò solo che adesso, dopo tante polemiche che non li hanno fortunatamente visti coinvolti, adesso tocca a loro e al loro senso di responsabilità fare in modo che le cose vadano bene. E io ho molta fiducia nei ragazzi, che sanno essere all'altezza della situazione quando li si responsabilizza». Nonostante le norme anti-Covid Tosolini ha inoltre deciso di mantenere la tradizione della cerimonia di accoglienza degli alunni delle prime classi, chiamati nome per nome a entrare nella loro nuova scuola. «Ovviamente abbiamo dovuto scaglionare gli ingressi e stabilire regole per evitare assembramenti ma - spiega - ho ritenuto che fosse importante mantenere questo segnale di accoglienza per un anno scolastico che avrà particolarità eccezionali, ma che in fondo manterrà la caratteristica del voler trasmettere il sapere agli studenti. E il ritorno alle lezioni in presenza rappresenta un momento importante e significativo, a distanza di ormai quasi 7 mesi dal momento in cui le aule sono diventate all'improvviso vuote».

LA SITUAZIONE OGGI

Tosolini sottolinea che «con la riapertura delle scuole mi auguro finiscano le polemiche che purtroppo sono state quasi tutte sulla scuola e non per la scuola e non hanno aiutato a risolvere i problemi operativi. Problemi che qui a Parma sono invece stati risolti grazie a una grande cooperazione che c'è stata fra scuole, enti locali e ex Provveditorato che ci ha portato ad arrivare a questa scadenza con scuole praticamente tutte pronte per rispondere alle nuove regole e senza ricorrere a soluzioni estemporanee. Credo sia questa la migliore risposta possibile che potessimo dare soprattutto agli studenti e alle loro famiglie, che ora dovranno fare la loro parte, e sono sicuro che la faranno, per garantire il rispetto delle norme che ci siamo dati. E dalla prossima settimana dovremmo avere completato i ranghi degli insegnanti e partire con le lezioni a orario normale. Un risultato non da poco, visto da dove siamo partiti».