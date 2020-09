Ritorno in classe: la prima settimana blindata raccontata dai prof

PIERLUIGI DALLAPINA

Il 14 settembre, seppur fra mille timori, la scuola è finalmente ripartita dopo una serrata scattata a inizio marzo. Al termine della prima settimana di lezioni, alcuni professori della città e della provincia hanno accettato di raccontare le loro impressioni, le loro speranze e le loro delusioni. Già, perché ci sono anche queste: finita la chiusura totale c'è infatti chi sperava in un ritorno graduale in classe, evitando così di rimettere in movimento migliaia di giovani in città e provincia. L'alternativa era già pronta: sfruttare quelle tecnologie sviluppate durante il lockdown per permettere a tutti gli studenti di mantenere vivo il legame con la loro scuola. A Roma però è stato deciso diversamente e allora le scuole, come assicurano gli insegnanti intervistati, hanno lavorato tutta estate per capire come sistemare gli alunni e rispettare quel distanziamento sociale visto come l'unica arma contro il virus. Ecco che sono arrivati gli ingressi scaglionati, il trasloco di banchi e aule, gli intervalli in classe e le mascherine ben piazzate su naso e bocca ogni volta che ci si alza dal banco. Ma se in aula le regole ferree sono rispettate, il discorso cambia all'uscita da scuola o sui bus: mascherine e distanziamento sembrano un optional. Intanto, i prof si tengono pronti con la didattica a distanza in caso di quarantene limitate o di un nuovo temutissimo lockdown.