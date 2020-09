Langhirano, addio a Pier Luigi Capelli

LANGHIRANO Si svolgeranno stamattina nella chiesa di Casatico i funerali di Pier Luigi Capelli, 77enne di Langhirano, volto molto conosciuto nel territorio.

«Uno spirito libero» lo definisce la figlia Lara raccontando la sua vita, che oggi assieme al fratello Davide e alla madre Renata piange la sua prematura scomparsa. Capelli era nato a Casatico e fin da giovane aveva iniziato a lavorare nella falegnameria che aveva ereditato dalla famiglia, un mestiere che il padre gli aveva tramandato.

Col passare del tempo però aveva ampliato l’attività dedicandosi all’ideazione, allestimento e montaggio di stand personalizzati, destinati a fiere ed esposizioni.

Un lavoro che lo ha messo in contatto con la grande realtà produttiva del territorio e la partecipazione alle più prestigiose vetrine, permettendogli di lavorare non solo in Italia ma anche con aziende all’estero.

Parallela all’impegno lavorativo, Capelli si era dedicato per anni al volontariato come milite dell’assistenza pubblica di Langhirano, che oggi piange uno dei suoi storici pilastri.

E poi le tante passioni che hanno caratterizzato la sua vita, segno della sua dinamicità, dei tanti interessi che lo animavano. Da quella storica come radioamatore, quando trasmetteva con la sua ricetrasmittente CB 27 e il soprannome «Barbera», come il vitigno e tanti i filari che caratterizzavano la collina di Casatico. E poi l’amore per le automobili e le moto d’epoca, trasmessa anche al figlio Davide.

È stato lui l’ideatore e l’organizzatore del raduno e della gara che ogni anno porta le auto storiche a correre sulle colline langhiranesi. «Mio padre era uno spirito libero, allegro, che amava la compagnia – racconta la figlia -. Mi ricordo fin da piccola che organizzava cene e pic nic con il suo gruppo di amici. Era una persona sempre disponibile. Aveva tanti hobby e amava viaggiare, un’altra passione che mio fratello ha ereditato. Ha due nipoti, Leonardo e Carlotta, alla quale invece ha insegnato l’amore per la fotografia». Passioni che ha trasmesso alle persone che amava come dono, come un’eredità da portare avanti, seguendo i suoi passi.

