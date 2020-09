Mette un annuncio e le spariscono 1500 euro

LUCA PELAGATTI

Di quell'uomo abbiamo solo un nome - certamente inventato - e una sorta di identikit sonoro. «Aveva una voce rassicurante, un tono cortese, disinvolto. Non mi ha dato nessun motivo di sospettare. O meglio: quando lo ha fatto era ormai troppo tardi».

A parlare è Laura (o almeno chiamiamola così) una donna di Parma che nei giorni scorsi è incappata in quella che sempre più frequentemente è una trappola piazzata sul web. E orchestrata da truffatori specializzati. Abili a giocare con la voce e con le tecnologie.

«Banalmente volevo svuotare una cantina e liberarmi di una vecchia bici di mio figlio. Così ho messo una inserzione su un sito di annunci».

Il testo è comparso online alla 8 di mattina. Dopo appena 4 ore è suonato il telefono.

«Si è presentato un uomo con accento forse bresciano, bergamasco che si è presentato come Franco Riccardi, commerciante di bici, interessato alla mia vecchia mountain bike». Da bravo commerciante l'uomo, dopo i convenevoli di rito, non ha perso tempo ed è andato al sodo.

«Ha dichiarato di avere un corriere in zona proprio quella mattina e che avrebbe potuto mandarlo a ritirare l'oggetto poco dopo. Ovviamente restava da chiarire la modalità del pagamento». Ed è li che la voce suadente, la sfacciataggine e una oggettiva abilità hanno fatto il resto. «Mi ha spiegato che per fare prima mi avrebbe accreditato sul bancomat la somma fissata di cento euro. E che si sarebbe potuto fare in pochi istanti usando il sistema delle ricaricabili». Poi dopo una pausa la domanda definitiva: «Lo ha mai fatto prima?».

«Io ho risposto che non lo avevo mai fatto, che non conoscevo il sistema. E lui, sempre calmo e pacato mi ha spiegato che mi avrebbe guidato passo passo per telefono per ottenere il denaro».

Lo abbiamo detto: per Laura fino a quel momento quell'uomo era solo un commerciante dai modi gentili, interessato a far girare gli affari e quindi, disposto anche a perdere qualche minuto in più al telefono. «Sono uscita dal lavoro e ho raggiunto lo sportello bancomat più vicino. Quindi ho seguito le istruzioni che mi ha dato». Per lei, come per molti di noi, il bancomat è solo quella tesserina che ci fa avere il contante quando serve. Ma ci sono anche altre funzioni. E il truffatore lo sa bene. «Mi ha fatto inserire dei dati che avrebbero dovuto essere il codice che mi permetteva di ottenere il denaro. Invece, senza saperlo, lo stavo io trasferendo sulla sua carta». Per fortuna Laura ha visto comparire la scritta «transazione avvenuta» e quindi si è fermata. Mentre l'insinuante voce dall'altra parte insisteva: «Guardi che non è andato a buon fine. Occorre ripetere la procedura».

«A quel punto ho avuto la sensazione che qualcosa non andava e ho smesso di ascoltarlo, gli ho detto che se voleva la bici mi poteva fare un bonifico. E ho riattaccato». Ma il guaio era fatto. Controllando dall'home banking Laura ha scoperto che dal conto le erano scomparse 1500 euro. Il tetto massimo per un prelievo.

«Mi sono rivolta alla banca e ho fatto denuncia alla polizia - conclude. - E poi parlando con le persone ho scoperto che di queste truffe ce ne sono decine e che pochi giorni prima un uomo, qui a Parma, credendo di vendere uno scooter è stato derubato di 2500 euro».

Quindi la conclusione: «Purtroppo è andata così. Mi sono fidata di una voce anche perché ero distratta da mille altri pensieri e ho disattivato il cervello, azzittito ogni sospetto. Il risultato? Ho perso 1500 euro. E adesso se vedo un numero che non conosce sul telefono non rispondo più».