Morto il generale Giovanni Cossu, per oltre 30 anni a Parma

È morto all'ospedale Maggiore all'età di 74 anni (era nato il 29 marzo 1946), dopo una lunga malattia, il generale dei carabinieri Giovanni Cossu, per lungo tempo vicecomandante del comando provinciale di Parma.

Cossu, originario di Sassari, dopo gli studi universitari era entrato prima come ufficiale nei bersaglieri e poi nell'Arma, grazie ad un concorso. Era arrivato a Parma nel 1988 dopo un'esperienza come comandante del nucleo investigativo del gruppo di Nuoro, un ruolo nel quale, nel 1981, aveva ingaggiato un conflitto a fuoco durante la liberazione di un ostaggio. Un'operazione che gli era valsa la medaglia di bronzo al valor militare.

Nella nostra città aveva prima assunto il comando della legione e poi, alla soppressione di questa, era stato nominato vicecomandante del comando provinciale.

Assieme al generale Sergio Boscarato, Cossu aveva contribuito alla costituzione del Ris, che il comando generale dell'Arma aveva destinato a Parma, sia reperendo i locali da destinare ai laboratori, sia curando le pratiche per la fondazione del reparto di investigazioni scientifiche e accogliendo il personale selezionato.

Sposato con Marina, casalinga, e con due figli, Davide (ingegnere allo stabilimento militare di Noceto) e Olivia (insegnante), Cossu aveva fatto di Parma la sua città: viveva non lontano dalla stazione ferroviaria (in quel piazzale intitolato al carabiniere forse più illustre legato a Parma, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa), anche se appena il lavoro glielo permetteva tornava in Sardegna.

Poco prima della pensione, nel marzo 2007, Cossu era stato promosso, da colonnello, generale di brigata. Nel dicembre 2017 era diventato presidente della sezione di Parma dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo, carica che aveva mantenuto fino al dicembre 2019, quando gli è subentrato il luogotenente Angelo Blanco, sardo come lui.

«Avevo conosciuto Cossu in Sardegna e con lui avevo lavorato un anno. L'ho poi ritrovato a Parma, dove mi occupavo del nucleo informativo - ricorda Blanco - Cossu era una persona molto affabile e disponibile, sempre desideroso di risolvere eventuali problemi sia fra colleghi che con le autorità civili con le quali si trovava a collaborare».

Tante le iniziative messe in campo o perfezionate durante la sua presidenza dell'Associazione carabinieri in congedo: il nucleo di Protezione civile, gli accordi con l'amministrazione comunale per la vigilanza al Parco Ducale, il concerto di Natale che ogni anno porta all'Annunziata o a San Giovanni la fanfara del reggimento carabinieri a cavallo di Milano.

«Più che la carriera militare, di mio padre vorrei ricordare la profonda fede cristiana, la dedizione alla famiglia, l'apertura e l'ascolto verso il prossimo, la passione per la lettura, così come per la musica classica e la lirica - dice il figlio Davide - Ha sempre cercato di aiutare gli altri, ovunque si trovasse, e aveva sempre una parola di conforto e incoraggiamento. Oltre a questo, papà era fieramente un uomo dello Stato, contrario a ogni forma di delinquenza, malaffare e violenza».

Il rosario per il generale Giovanni Cossu sarà recitato questa sera alle ore 20,30 all'Oratorio dei Rossi. Il funerale si terrà domani alle 11,30 sempre nella stessa chiesa. Il corpo sarà quindi sepolto alla Villetta.

