Raid nella notte, aperte quindici cantine

«Anche alla luce dello scarso valore della merce sottratta abbiamo deciso di non sporgere denuncia. Tuttavia ci fa piacere che si sappiano che cose del genere succedono».

Ecco, che certi fatti accadono è, purtroppo, ovvio. Ed evidentemente lasciano una gran rabbia nelle vittime. Ma quello che colpisce in questa, tutto sommato, piccola storia, è proprio il commento: «Non abbiamo sporto denuncia. tanto....».

Si, perché, allora, un furto come tanti diventa il segno di qualcosa che non va. E che si chiama rassegnazione.

Un sentimento amaro che pervade - e sono solo gli ultimi in ordine di tempo - gli abitanti del condominio al civico 15 di piazzale Chaplin, nella zona di via Volturno dove qualcuno, nel cuore della notte, con calma e metodica costanza, ha aperto buona parte delle cantine. Nel palazzo abitano ventotto famiglie. E le cantine aperte sono state una quindicina, a riprova che non si è trattato di una toccata e fuga.

Ad accorgersi dell'accaduto, come sempre in questi casi, i più mattinieri tra i condomini che hanno trovato l'infilata di porte forzate ed aperte.

«Nel mio caso hanno rubato alcune bottiglie di vino, in altri piccoli oggetti di non grande importanza», racconta uno dei residenti che ricorda come un caso analogo sia avvenuto circa un anno fa. «In quel caso la mia cantina era stata risparmiata. Stavolta è andata meno bene».

E anche se, nel complesso il danno economico pare ridotto restano la preoccupazione e mille sospetti. «Ci siamo interrogati se ci sia qualcuno che ha aiutato i ladri, come mai abbiano scelto proprio le nostre».

Domande che si sovrappongono a quelle dei molti, in diverse zone della città, che nell'ultimo periodo sono rimasti vittime dello stesso tipo di razzia: qualcuno, in qualche modo, durante la notte riesce a entrare nella zona seminterrata del palazzo e una dopo l'altra fa saltare le porte cercando qualunque cosa si possa portare via.

«Certo non si tratta di professionisti», è l'ultimo amaro commento. Prima di concludere. «Ma questo non cancella rabbia». Mentre cresce, silenziosa, la rassegnazione.

lu.pe.