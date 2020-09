Ricreazione in classe? Ai tempi del covid arriva il nuovo merendero: i panini si ordinano con l'app

LUCA MOLINARI

Pranzare a scuola al tempo del Covid. Tra pasti consumati in classe, turni mensa ridotti e igienizzazioni.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico sta ripartendo anche il servizio mensa, garantito in tutti gli istituti comprensivi cittadini, anche se in modalità ben diverse da quelle del recente passato. Parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono state infatti private degli spazi mensa per fare posto a nuove aule e poter garantire il distanziamento tra i banchi previsto dalle normative anti-Covid. Gli istituti che non sono stati costretti a sacrificare la mensa potranno comunque utilizzarla in forma ridotta rispetto all’anno passato, per effettuare le necessarie igienizzazioni tra un turno e l’altro.

MICHELI

Una delle prime scuole a ripartire con il servizio mensa, la scorsa settimana, è stato l’istituto comprensivo Micheli. «Abbiamo iniziato da subito il servizio mensa, anche se varia da scuola a scuola - sottolinea la dirigente scolastica Chiara Palù - in via Milano è stato mantenuto il refettorio, allargando gli spazi per ridurre i turni. In via Micheli invece viene distribuito il pasto in classe». In classe non vengono distribuite monoporzioni, ma è previsto il classico scodellamento. «Per effettuare le igienizzazioni in classe - precisa la Palù - i bambini escono in cortile o in corridoio lo stretto tempo necessario e rigorosamente senza incontrare altri alunni. Al momento il servizio mensa è partito bene, dobbiamo perfezionarci ma i bambini sono molto collaborativi e hanno imparato da subito le regole».

TOSCANINI

All’istituto comprensivo Toscanini hanno mantenuto agibili entrambe le mense e una parte minima di alunni, da domani, dovrà mangiare in classe. «Diciassette classi si recano in mensa e quattro mangiano in classe - spiega la dirigente Elena Conforti -. Abbiamo inoltre modificato l’orario di ingresso, anticipandolo alle 7,55. Così facendo infatti abbiamo ridotto le richieste di pre-scuola e le classi dei "moduli" effettuano un solo rientro pomeridiano, anziché i classici due».

Lo scorso anno, a causa del cantiere per la messa in sicurezza della mensa, gli alunni della Toscanini hanno mangiato in classe per oltre quattro mesi. «Lo scorso anno tutto è andato per il meglio - precisa -. Quest’anno quando la Camst effettuerà la sanificazione in classe i bambini usciranno per un breve intervallo».

MONTEBELLO

All’istituto comprensivo Montebello la mensa è rimasta, ma si sono ridotti i turni. «Le operazioni di sanificazione non ci permettono di prevedere tre turni, come lo scorso anno - precisa la dirigente Alessandra Melej -. Parte delle classi, a turno, devono quindi consumare il pasto in aula».

Alla Don Milani, su venti classi, dieci mangiano in mensa. Stesso discorso alla Bozzani, dove su otto classi, soltanto quattro possono andare in mensa.

All’Albertelli-Newton, così come al comprensivo Puccini e alla Parmigianino, il servizio mensa non partirà fino a fine mese. Lo stesso avverrà all’istituto comprensivo Ferrari.

PARMA CENTRO

All’istituto comprensivo Parma Centro è rimasta la mensa, utilizzata soltanto da una parte degli alunni. «Per quanto riguarda i pasti in classe - spiega il dirigente Pier Paolo Eramo - durante le igienizzazioni gli alunni usciranno in cortile o nell’atrio lo stretto tempo necessario».