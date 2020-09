Rilevazioni del traffico: il 30% va in bici

LUCA MOLINARI

Tre parmigiani su dieci quando si spostano verso il centro storico, lo fanno in sella alla propria bici. E’ quanto emerge dalla rilevazione del traffico effettuata ieri mattina da Comune e Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) in quattro punti della città: Barriera Garibaldi, Barriera Farini, Barriera Repubblica e Barriera Santa Croce. L’iniziativa rientrava nell’ambito della 19° edizione della Settimana Europea della Mobilità.

Dall’analisi è emerso che tra le 7,30 e le 8,30 - ossia nell’orario di punta per l’ingresso a scuola e al lavoro - il 30% dei parmigiani si è recato in direzione centro storico (o verso la scuola) in sella alla propria bicicletta o su un monopattino elettrico (anche se in percentuale molto più bassa). Su un totale di 4331 spostamenti 3055 sono avvenuti in auto e moto, 1276 in bici e monopattino (37). Per quanto riguarda la zona di via Gramsci-piazzale Santa Croce, gli spostamenti verso il centro in auto e moto sono stati 1212, quelli in monopattino (7) e bici 161, pari al 11,7 per cento del totale. In viale Solferino (angolo strada Martiri della Libertà) gli spostamenti in bici - sulla carta - hanno battuto quelli in auto e moto: 724 contro 378 (15 monopattini). In questo caso però sono stati conteggiati anche i movimenti lungo il vialone verso le scuole (ma non il flusso di auto nella stessa direzione).

Per quanto riguarda Barriera Repubblica, sono transitate 514 auto e moto; 173 invece le bici e i monopattini (3), pari a circa il 25 per cento. In via Trento (angolo viale Bottego) sono state contate 951 auto e moto, mentre le bici e i monopattini (12) sono 218, ossia il 18,6 per cento.

«Si tratta di informazioni da analizzare attentamente, senza basarsi soltanto sulla percentuale complessiva degli spostamenti in bici e monopattino - afferma Andrea Mozzarelli, presidente Fiab -. Il 30% totale emerso dalla rilevazione è infatti un dato “dopato” dagli spostamenti degli studenti verso le scuole conteggiati nella zona di viale Solferino. Si tratta di un dato positivo, ma migliorabile». Ogni giornata inoltre fa storia a sé. «Ci sono molti fattori che fanno variare la scelta dei mezzi utilizzati, a partire dal meteo».

Sempre Fiab venerdì scorso, in occasione della giornata «Bike to work», tra 7,30 e le 9 ha rilevato che il 38% dei dipendenti comunali si reca a lavoro in bici, a piedi o con mezzi pubblici. «Si tratta di una percentuale simile a quella rilevata oggi (ieri ndr) se si tiene conto che per nel caso dei dipendenti comunali sono stati conteggiati anche gli spostamenti con i mezzi pubblici» precisa Mozzarelli.

La Fiab infine chiede più spazio riservato ai ciclisti sulle strade. «Se aumentiamo le ciclabili, effettuiamo le dovute manutenzioni e promuoviamo gli spostamenti su mezzi ecologici - conclude Mozzarelli - questa percentuale è destinata ad aumentare».