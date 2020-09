Tre milioni di investimenti per piste ciclabili

«Abbiamo in programma oltre due milioni di euro di investimenti sulle piste ciclabili». E’ quanto annunciato da Tiziana Benassi, assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale. «Pensiamo a nuove ciclabili in sede propria lungo viale Rustici, via Langhirano e via Pastrengo, oltre ad una decina di piste ciclabili soft e altri collegamenti come quello da via Villetta a via Chiavari. L’idea nuova che sta emergendo grazie alle nuove normative è che la strada debba essere uno spazio flessibile, condiviso tra i vari mezzi. Da qui l’obiettivo di dar vita a piste ciclabili che, in assenza di biciclette, possano essere “invase” dagli altri mezzi».

L.M.