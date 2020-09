La «borgotarese» Emily Berzolla in corsa per il titolo Sportiva dell'Anno

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Emily Berzolla, nipote del borgotarese Renato Berzolla, ingegnere e docente di fama, residente negli Stati Uniti, a New York, è stata nominata dalla sua prestigiosa Università, la Massachusetts Institute of Technology - ove peraltro si è già laureata in Ingegneria) - come candidata al titolo di «Donna Dell’Anno per lo Sport in America».

Ma perché per lo sport? Perché Emily, oltre ad essere una studentessa modello, è, al tempo stesso, una riconosciuta stella del calcio (in America, il nome esatto è «soccer»). Si pensi che, solo in quest’ultima stagione, Emily ha segnato 9 gol e realizzato 40 assist.

Ecco nel dettaglio di cosa si tratta: è un processo, che coinvolge tutte le Università degli Stati Uniti (oltre 3mila) e tutti gli sport praticati. Sono quindi tantissimi gli studenti interessati e lei, Emily Berzolla, in questa fase finale, figura, dopo tante selezioni, fra i primi 16 nominativi.

Sono in molti, anche i giornali locali americani, che la danno per vincente. Ma è sempre cosa saggia, essere prudenti. «Anche se Emily non dovesse vincere - ci ha detto l’ingegner Renato Berzolla - resta comunque un grande onore per lei, per il nostro paese e per la sua Università».

Intanto Emily, che si è dichiarata onorata di avere nelle vene sangue italiano, oltre a dedicarsi al calcio femminile, la sua unica grande passione, dopo aver conseguito la prima laurea si è già iscritta ad un altro corso universitario. Per dirla nella lingua locale: «what else?».