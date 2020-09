Ragazzino investito sulle strisce in via Solferino

FORNOVO - Ragazzino investito da un’auto, mentre attraversa sulle strisce pedonali.

E’ quanto accaduto ieri verso le 12,30 nella zona della stazione, sull’attraversamento di via Solferino.

Il ragazzino, di circa dodici anni, presumibilmente appena uscito da scuola, stava attraversando la strada con la sua bici, proveniente da via Verdi, quanto un automobilista a bordo di una Jeep di colore bianco, diretto verso il centro del paese, l’ha colpito, facendolo sbalzare a terra dopo un salto, a causa del violento impatto.

Non è chiaro al momento se il bambino fosse in sella o se stesse conducendo la bici a mano: diversi testimoni che hanno assistito alla scena si sono subito preoccupati delle sue condizioni ed hanno allertato i soccorsi assistendolo fino all’arrivo del medico e dei militi, che sono giunti sul posto in pochi minuti.

Il luogo dell’incidente si trova infatti a pochi metri di distanza dalla sede dell’Assistenza pubblica Croce Verde Fornovese.

Dopo i primi accertamenti il bambino è stato condotto al Pronto soccorso del Maggiore di Parma per ulteriori verifiche ma non sono state rilevate fratture e, in generale, le sue condizioni non sono state fortunatamente considerate gravi, tanto che il medico non ha ritenuto necessario seguire l’ambulanza con l’auto medica. Prima del trasporto a Parma i soccorritori hanno ovviamente provveduto ad avvertire i genitori del ragazzo. In merito all’investitore, l’uomo, secondo alcuni testimoni un signore anziano, pare sia stato oggetto di invettive da parte di alcuni testimoni: dai loro racconti parrebbe infatti che dopo l’incidente avrebbe cercato di scappare senza prestare soccorso. Al contrario, secondo altri la sua auto è rimasta sulle strisce, nel punto in cui si è fermato, e l’uomo è apparso disorientato dall’accaduto e soprattutto agitato dalle aggressioni verbali di alcuni presenti.

«Fortunatamente- è stato detto- il bambino non subito gravi ferite, questo è l’importante». Do.C.