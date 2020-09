Parcheggi, nuovo piano per favorire il commercio

TRAVERSETOLO - Nuova regolamentazione della sosta oraria a Traversetolo. Entrato in vigore nei giorni scorsi, il nuovo piano per normare la viabilità del centro abitato del capoluogo, nasce dalla volontà «di venire incontro alle segnalazioni di cittadini e attività commerciali e per arginare il fenomeno della sosta selvaggia, che penalizza in particolare i negozi – ha spiegato il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto -. Ora, in particolare lungo l’asse dove ci sono le attività commerciali, la sosta sarà oraria. Inoltre sono stati creati due nuove stalli per le persone con disabilità». In particolare è stata istituita la sosta oraria tutti i giorni, eccetto i festivi, nella fascia oraria dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in piazza V. Veneto, via D’Annunzio (davanti ai bagni pubblici), piazza Garibaldi e in via Pedemontana (nel tratto compreso tra via stradella e piazzale 1° maggio); è stato messo il divieto di fermata in via Pedemontana ambo i lati, nel tratto nord cioè compreso tra piazzale 1° Maggio e via S. D’Acquisto, nel tratto sud cioè nella parte opposta a via Padre Lino Maupas. Inoltre sono stati creati uno stallo di sosta longitudinale alla carreggiata riservati al carico e scarico (con sosta massima consentita di 30 minuti), contraddistinto da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo da collocarsi in via Pedemontana fronte civico n. 6, e due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone invalide in via Pedemonatana, in corrispondenza del civico n. 6, e in piazza Garibaldi, entrambi contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e simbolo di accessibilità. «Con questo piano vogliamo incentivare la rotazione e aumentare la fruibilità degli esercizi commerciali – ha concluso il sindaco -. In totale sono presenti 300 posti auto, dei quali metà normati con il disco orario, metà liberi. Un buon bilanciamento per rispondere a tutte le esigenze».