Albareto, 88enne accende la stufa con l'alcol: avvolto dalle fiamme

GIORGIO CAMISA

ALBARETO Un 88enne di Albareto accende la stufa a legna con liquido infiammabile e si ustiona gravemente in varie parti del corpo.

Immediati i soccorsi ed il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma e altrettanto celere il ricovero con la massima urgenza al centro grandi ustioni dello stesso nosocomio.

Le sue condizioni sono gravi ma per il momento non sarebbe in pericolo di vita, nell'improvvisa fiammata avrebbe riportato ustioni importanti alle mani, alle braccia, al volto e all'addome.

L'incidente è successo ieri mattina poco dopo le sette a Montegroppo di Albareto in un'abitazione agricola della frazione degli Squarci, un nucleo di case sulla sinistra del torrente Gotra.

L'88enne, che si era appena alzato da letto, visto le basse temperature che ormai interessano le alture del nostro appennino, ha deciso di accendere la sua stufa a legna e ha spruzzano dell'alcol che aveva a portata di mano per accelerarne l'avvio della combustione, una pericolosissima leggerezza da non fare mai e che già in passato, in altre realtà, aveva causato feriti e danni a persone e agli appartamenti.

La fiamma è stata improvvisa ed immediata, le lingue di fuoco hanno colpito in pieno il pensionato causandogli ovunque serie scottature.

Alcuni vicini e gli stessi famigliari hanno avvertito le urla del malcapitato e si sono precipitati all'interno dell'abitazione portando i primi soccorsi ed allertare l'equipe del 118.

Immediati i soccorsi dell'Auto Medica e dei volontari dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto i quali dopo averlo liberato dall'abbigliamento e visto la gravità dell'incidente hanno fatto intervenire il velivolo del 118 che con una accurata manovra è atterrato in uno spiazzo poco distante la casa dell'ustionato risalendo in quota per dirigersi verso l'Ospedale della nostra città.