Mario Ponzi, il maestro dei giovani agricoltori: il ricordo delle figlie

MARA VAROLI

Mario Ponzi riposerà nel cimitero di Felino, accanto alla moglie Lucilla. Settantacinque anni, era nato a Tordenaso il 27 agosto del 1945 e nel '53 si era trasferito con la famiglia a Panocchia nel podere Superiora. Già da ragazzo aveva iniziato a lavorare la terra con il papà Armando e i fratelli Adelmo, Paolo, purtroppo scomparsi, e Alberto. Nel tempo Mario Ponzi, grazie anche all'adorata moglie Lucilla, che è venuta a mancare nel 2006, ha fatto crescere il suo podere, tant'è che oggi conta 280 ettari di terreno con la coltivazione di cereali e pomodoro e una stalla con 400 capi. Dal matrimonio con Lucilla, Mario Ponzi ha avuto tre figlie: Simona, Manuela e Silvia, le stesse che oggi portano avanti il podere Superiora, mettendo in pratica ogni giorno i grandi insegnamenti paterni.

«Nostro padre era una persona intraprendente, decisa, che dava tanto ma che pretendeva altrettanto - confessano le figlie -. Sapeva darti l'input, ma poi ti lasciava libero di agire, sempre però pretendendo il raggiungimento dei risultati. Nostro padre aveva poi tanta fiducia nei giovani, così anche tra i collaboratori, i dipendenti e gli stagionali, proprio perché nei giovani vedeva il futuro. Per i nipoti poi aveva un amore che davvero andava oltre tutto».

Famiglia e lavoro, queste le grandi passioni di Mario Ponzi: «Alla mattina si alzava presto - continuano le figlie - e faceva il giro per l'azienda agricola per controllare la situazione. In questo modo organizzava la giornata di lavoro per tutti: era un bravo manager aziendale. Ed era molto lungimirante sugli acquisti da programmare: era capace di scelte giuste al momento giusto e questa è una dote non comune. Insomma, sapeva guardare lontano. Per nostro padre la famiglia era sacra, così ha trasmesso a tutti noi questo grande rispetto. Ci diceva sempre: "Solo se rimanete uniti si va avanti". I suoi insegnamenti hanno fatto crescere noi, ma anche tanti altri giovani che gli sono stati vicini, come ci hanno testimoniato in questo momento di dolore. E non perdeva l'occasione per valorizzare le capacità di ognuno». Ecco perché oggi viene a mancare un vero pilastro nell'azienda agricola di Panocchia, senza però dimenticare che quei valori che Mario Ponzi ha trasmesso alla «grande famiglia» del podere Superiora rimarranno per sempre.