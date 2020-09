Controlli dei carabinieri in Pilotta

Gruppi di ragazzi seduti sugli scalini che portano al complesso della Pilotta, assembramenti sotto i portici e nei voltoni che conducono alla Ghiaia.

Sono intervenuti i carabinieri ieri pomeriggio nel cuore del centro per svolgere una serie di controlli nelle zone che più di frequente vengono indicate come quelle frequentate da ragazzi che non rispettano le norme anticovid.

Ma non solo: l'attività aveva anche lo scopo di svolgere un servizio di prevenzione nella lotta allo spaccio di stupefacenti e di repressione del degrado nelle zone storiche e turistiche della città. In particolare i militari hanno controllato l'interno dei cortili della Pilotta, particolarmente affollati vista la giornata di maltempo, e lo spazio antistante il teatro Regio dove spesso vengono segnalati bivacchi.

Il servizio che è iniziato a metà pomeriggio è proseguito fino alla sera con l'identificazione di parecchie persone e proseguirà nelle prossime settimane con modalità simili allargando il raggio nelle altre zone della città che più spesso vengono indicate come calde con particolare attenzione ai parchi.