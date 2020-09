Salso, albero cade su un'auto nel parcheggio vicino alla scuola

Ancora una volta la città termale si è ritrovata a fare i conti con numerosi alberi caduti a causa del forte vento che per gran parte della giornata di ieri ha coinvolto il territorio salsese e del forese ed anche in questa occasione, come nelle precedenti, per fortuna, non si è verificata nessuna conseguenza per le persone.

L'episodio più grave si è verificato in via Patrioti, nei pressi del parcheggio che si trova vicino alla scuola dell'infanzia Marzaroli, dove un albero, poco prima dell'orario di uscita dei bambini, si è abbattuto su un'auto in sosta danneggiandola. Fortunatamente, nonostante la presenza di numerosi genitori in attesa dei propri figli, nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza che hanno provveduto alla rimozione dell'albero e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Poco prima, in via Unità una pianta che costeggia la strada si è abbattuta, danneggiandola, su un'auto in sosta, una Dacia Duster, dal lato opposto della carreggiata: fortunatamente anche in questo caso nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i giardinieri comunali per la rimozione della pianta.

In tarda mattinata, sulla strada tra Salsomaggiore e Tabiano un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata causando l'interruzione della viabilità per un paio d'ore con disagi per gli automobilisti rimasti fermi in coda: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fidenza per rimuovere l'ostacolo e gli agenti della polizia locale per la viabilità.

Infine, un albero si è abbattuto sulla strada che conduce a Marzano Volta: sul posto alcuni privati hanno provveduto alla rimozione. Diversi interventi sono stati effettuati anche dalla Protezione civile nel corso del pomeriggio.

M.L.