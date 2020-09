Al Glauco Lombardi con Maria Luigia e Napoleone

CHIARA DE CARLI

Visitare il museo Glauco Lombardi sarà più «smart», grazie alla nuova audioguida che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle opere e dei documenti conservati nel Palazzo di Riserva presentata ieri mattina nel salone delle feste alla presenza dell’imperatore Napoleone Bonaparte, arrivato insieme con Giuseppina e a parte del suo seguito, e di Maria Luigia, entrambi protagonisti dei contenuti extra creati da Arternative.

«Poter visitare il museo in totale autonomia, in questo periodo, può essere un incentivo – è stata la premessa della direttrice del Glauco Lombardi Francesca Sandrini, affiancata dal presidente Maurizio Dodi -. I visitatori potranno utilizzare il loro smartphone o tablet oppure noleggiarne uno alla biglietteria».

L’app «Quick Museum» - attiva dalla prossima settimana - permette di pianificare il percorso prima di arrivare; di ascoltare la descrizione di quadri, sculture e oggetti; e di approfondire alcune delle tante storie legate alle collezioni Lombardi. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata, inoltre, una volta all’interno del museo sarà possibile anche interagire con la Duchessa, interpretata da Orsola Maria Rossi, e con Napoleone, impersonato dal suo rievocatore ufficiale, il parmigiano Roberto Colla.

«Ci aspettiamo che l’app sia alla portata di tutti sia per immediatezza di utilizzo che come contenuti – ha detto soddisfatto Alessandro Gallo, ceo di Arternative -. Le audioguide sono in italiano e inglese e i contenuti sono stati pensati per essere chiari ma anche precisi e scientifici».

Il Glauco Lombardi sarà il primo museo della città a utilizzare questo innovativo sistema, ma l’app potrebbe «raccontare» in futuro altri luoghi della città. «Speriamo – ha concluso Francesca Sandrini – che altri ci seguano in questo progetto: potrebbe essere una buona occasione per creare una rete culturale ancora più solida nell’anno di Parma capitale della Cultura».