Derubata di notte la barberia di via Carducci

Furto nella notte tra giovedì e venerdì ne La Barberia, esercizio commerciale situato nella centrale via Carducci. La scoperta dell'indesiderata visita è stata fatta da Jessica Borini, titolare dell’attività. Il malvivente (si ipotizza che possa trattarsi di una sola persona) ha potuto agire indisturbato nel cuore della notte. Dopo aver manomesso la porta di accesso al negozio, che non è dotato di allarme, lo sconosciuto è entrato puntando deciso alla cassa, asportando qualche banconota e disinteressandosi delle attrezzature di lavoro. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, il ladro è uscito dal negozio, facendo presto perdere le proprie tracce nel buio della notte. Alla mattina, come detto, l’amara sorpresa della titolare. Da un veloce riscontro non sembra che siano stati visitati altri esercizi commerciali di via Carducci. A Jessica Borini non è rimasto fare altro che recarsi alla stazione dei carabinieri di Sala Baganza per sporgere la denuncia per il furto subito. Le forze dell’ordine, raccolta la testimonianza della commerciante, hanno iniziato le indagini per cercare di arrivare all’esecutore del blitz all'interno dell'esercizio. M.Mor.