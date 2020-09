Diocesi in festa per due nuovi diaconi

LUCA MOLINARI

La diocesi celebra l’apertura del nuovo anno pastorale con l’ordinazione di due diaconi. Si tratta del seminarista Enrico Bellè e di fra Sandeep Kumar Dungdung, religioso indiano appartenente all’ordine dei Carmelitani Scalzi. La solenne celebrazione è stata presieduta dal vescovo Enrico Solmi ieri pomeriggio in Cattedrale, al termine degli incontri riservati agli operatori pastorali per illustrare lo strumento di lavoro «Partirono senza indugio», pensato per un percorso sinodale che si snoderà lungo tutto l’anno. Per Bellè, trentaquattrenne accolito, l’ordinazione diaconale rappresenta l’ultimo passo verso il sacerdozio. Bellè è originario di Verona ma vive a Parma dal 2005, dove si è trasferito per gli studi universitari conseguendo la laurea in Chimica Fisica. Entrato in seminario nel 2014, dopo aver compiuto l’esperienza di educatore all’istituto San Benedetto, fino allo scorso anno ha prestato servizio in Cattedrale.

«Ora - spiega - mi occuperò della pastorale vocazionale del seminario e ho già iniziato l’insegnamento della religione cattolica all’istituto Bocchialini». Tanti i ringraziamenti, rivolti a tutte le persone che «mi hanno sostenuto e pregato per me - dichiara -. Penso alla comunità del seminario, al vescovo Solmi, all’Azione Cattolica, ai salesiani e ai sacerdoti che ho avuto al fianco in questi anni. Rivolgo a tutti il mio “grazie” più sincero». «Sto vivendo questo momento con grande serenità – prosegue Bellè – accompagnato da tanti segni dell’amore di Dio. L’impegno è quello di vivere al meglio la dimensione del servizio che appartiene al diacono. Anche nella nuova esperienza dell’insegnamento cerco di essere un segno della presenza ecclesiale, dell’attenzione della Chiesa verso la scuola». Fra Sandeep Kumar Dungdung attualmente abita all’Oratorio dei Rossi, nella comunità dei Carmelitani Scalzi di Parma. Nato il 27 giugno 1991 a Dahichur, Odisha (India), appartiene alla provincia indiana di Sud Kerala dei Carmelitani. «Nel 2017 sono stato mandato a Roma dal mio provinciale per compiere gli studi alla Pontificia facoltà teologica Teresianum - racconta - dove mi sono laureato in teologia. Al momento soggiorno a Parma, in attesa di completare il mio cammino». Durante la celebrazione è avvenuta l’ordinazione per imposizione delle mani del vescovo Solmi. La preghiera consacratoria ha anticipato la vestizione con la stola diaconale e la dalmatica (le vesti proprie del diacono) e la consegna del libro dei vangeli. I due nuovi diaconi hanno quindi iniziato il loro servizio all’altare già durante la messa solenne in Duomo. Il diacono infatti è colui che serve, un ministro consacrato a cui sono affidate in modo particolare le opere di carità. Nell’omelia il vescovo ha sottolineato come la Chiesa di Parma sia composta da tante «pietre vive», ossia fedeli, chiamati a testimoniare la loro fede nella quotidianità.

Rivolgendosi quindi a Enrico Bellè e Sandeep Kumar Dungdung li ha invitati a «far conoscere il vangelo anche attraverso uno stile di vita fatto di vicinanza, carità gentile, prossimità alle persone, a partire da quelle più fragili».