Collecchio, nuova fermata a La Bettola

COLLECCHIO Hanno preso avvio i lavori per la realizzazione delle fermate del bus in località La Bettola tra Pontescodogna e Gaiano. Si tratta di una risposta agli studenti che risiedono nel piccolo centro abitato e che fino ad oggi erano obbligati ad attendere il bus sul ciglio della strada, la statale della Cisa, particolarmente trafficata e pericolosa in quel tratto. Due fermate, quindi, molto attese. Il progetto giunge a distanza di una decina d’anni da quando in consiglio comunale l’opposizione di Cambiamo Collecchio si è fatta portatrice delle richieste dei residenti sollecitando, a più riprese, un intervento risolutivo.

I lavori dal costo di circa 80 mila euro sono per metà a carico del Comune e per metà di Smtp – Società per la mobilità e trasporto pubblico di Parma – con cofinaziamenti regionali. Essi prevedono la realizzazione di una fermata sul lato che da Collecchio va verso Fornovo all’altezza del nucleo abitato e di una fermata sul lato opposto, quello che da Fornovo va verso Collecchio un po’ più a valle del nucleo abitato, prima della ditta locale di grigliati. La nuova fermata sarà collegata con un camminamento pedonale al nucleo principale di case della Bettola. Al momento dell’avvio dei lavori hanno preso parte il sindaco, Maristella Galli, l’assessore ai lavori pubblici, Gian Carlo Dodi; l’assessore all’ambiente, Elena Levati; Francesco Castria consigliere di Smtp, delegato ai rapporti con i Comuni; tecnici di Smtp e del Comune. Francesco Castria ha rimarcato come le due fermate rientrino in un piano di ampio respiro «che prevede la riqualificazione di ben 45 fermate dei bus sul territorio provinciale, grazie alla collaborazione tra Smtp e Regione che ha messo a disposizione fondi ad hoc. Quelle della Bettola costituiscono uno degli interventi più significativi dal punto di vista economico». Il sindaco, Maristella Galli, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione che ha dato avvio ai lavori di un progetto che ha avuto un iter complesso. «Sono soddisfatto di aver portato a compimento questo atteso progetto – ha concluso l’assessore ai lavori pubblici Gian Carlo Dodi – che ha incontrato, lungo il suo iter, alcune difficoltà legate alla sua predisposizione: un progetto condiviso con Anas proprietaria della strada e con i diversi soggetti coinvolti, tra cui Smtp e l’ufficio tecnico del Comune, e che prende finalmente avvio. Diamo, così, una risposta concreta alle esigenze di studenti e residenti di questo nucleo abitato che sfruttano il trasporto pubblico: le nuove fermate saranno ampie, sicure e al passo con i tempi».

G.C.Z.