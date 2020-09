Studenti, la protesta continua in piazza della Pace: dopo soli 13 giorni, in Italia 500 scuole con contagi

«Bus pieni, classi pollaio, pochi docenti: conquistiamo il rientro in sicurezza»: la protesta degli studenti di Parma continua. Giovedì alle 14,30 assemblea in piazza della Pace aperta anche agli insegnanti. Dopo la manifestazione di venerdì scorso a Barriera Bixio, gli studenti si ritroveranno in questo secondo momento di riflessione. Le preoccupazioni sono diverse, a cominciare dal trasporto pubblico: troppe linee ancora piene, dove non si riescono a rispettare le distanze stabilite. Ma anche, la mancanza di spazi e laboratori. Senza dimenticare che in soli 13 giorni per casi di positività tre scuole sono finite in prima pagina.