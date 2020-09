Tante le insufficienze, Darmian il migliore

5 SEPE

Con un po' di accortezza poteva evitare di concedere l'angolo da cui è arrivato l'1-0, poi non è reattivo sull'incornata di Soriano. Nella ripresa fa qualche parata ma poi si lascia battere da Palacio sul suo palo.

5 LAURINI

Karamoh gli dà una bella mano in copertura e lui si applica bene ma soffre spesso le iniziativa di Palacio che si allarga dalla sua parte e di Hickey che fluidifica.

4,5 IACOPONI

E' più evanescente del solito perché Palacio non dà riferimenti, aprendo spazi per i vari Soriano e Barrow, difficile da prendere arrivando da dietro. Viene espulso con severità ma dopo aver sofferto lo spunto del 38enne Palacio.

5 BRUNO ALVES

Guida l'intera squadra con la voce ma il suo stavolta fa fatica a farlo. Porge le terga ad esempio a Soriano finendo per deviare il tiro del 2-0 e anche

nel gioco aereo è poco presente.

5 DEZI ▼57'

Ha colpe relative nel senso che gli cuciono un vestito di un'altra taglia: lui corre e lotta ma con poco costrutto nel ruolo di centravanti.

sv SILIGARDI ▲57'

Subentra ma non riesce a incidere: la squadra ormai è spappolata e lui non contribuisce a rivitalizzarla.

6 BRUGMAN

Ha sulla coscienza il possibile gol del vantaggio sciupato di testa, poi la sua regia è a tratti impalpabile perché in mezzo gli avversari hanno un altro passo. Quando però il Bologna molla un po' lui riemerge con personalità.

sv DERMAKU ▲80'

5,5 HERNANI

Due suoi tocchi ''sfortunati'' hanno fornito gli assisti per l'1 e il 2 a 0. Che dire? Se il brasiliano della squadra è il più impreciso, apriti o cielo. Si riscatta parzialmente con il suo primo (anche qui è tutto dire) gol in serie A.

4,5 KUCKA ▼80'

Riportato interno a centrocampo appare macchinoso e nervoso. Certo, il suo in interdizione lo fa sempre, ma si perde un po' contro i mulini a vento e nella ripresa crolla mentalmente e fisicamente.

sv GRASSI ▲80'

5 GERVINHO ▼69'

Ancora più di D'Aversa Liverani lo sgrava da compiti difensivi, lui però raramente trova guizzi dei suoi. ha il tappo rosso e poca voglia.

sv SPROCATI ▲69'

6 KARAMOH ▼80'

Come sempre alterna ottime cose (vedi assist a Brugman) ad altre approssimative, però è bello vivo, disponibile alla fase difensiva e sfortunato nel contrasto con Tomiyasu a terra. Deve crescere ma può farlo con questo atteggiamento.

sv ADORANTE ▲80'

ALLENATORE

5 LIVERANI

Per carità, ha le carte contate e ben pochi spazi di manovra ma allora proprio per questo forse non valeva la pena snaturare una squadra (vero che ieri si è tornati a una sorta di 4-3-3, ma Dezi là davanti non si può vedere) che bene o male negli ultimi anni ha centrato i suoi obiettivi. Si poteva aspettare che il mercato gli plasmasse la rosa in base ai suoi concetti di gioco perché ora questo è un gruppo che ha perso certezze e fiducia e lo si nota non solo dai risultati ma anche dall'espressione dei suoi calciatori e dal loro atteggiamento poco convinto. Così non si va da nessuna parte e buttare perse le prime tre gare in attesa di eventuali innesti non è certo una bella strategia. Resta però, a sua forte attenuante, lo stato disastrato di questa rosa flagellata dagli infortuni ancor prima che il campionato entri nel vivo, e anche di questo si dovrà tener conto in quest'ultima settimana di trattative. In questi momenti la pazienza è d'obbligo, ma sapendo che certe prerogative caratteriali non si possono perdere per strada se ci si vuole salvare.

IL MIGLIORE

6,5 DARMIAN

Gervinho dal suo lato lo aiuta davvero poco e lui ci deve mettere tutto il mestiere per fare argine. Sul primo gol non chiude su Soriano per la spizzata di Hernani, ma nel resto del match è impeccabile in difesa, pur spingendo poco. Purtroppo sarà stata quasi sicuramente la sua ultima partita nel Parma.