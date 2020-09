Vizi e virtù della politica: le pagelle di Scanzi ai leader

GIOVANNA PAVESI

L’appuntamento era alle 18 e questa volta, grazie alle buone condizioni meteo, si è potuti salire sul Rooftop del Cubo, lo spazio creativo di via Spezia. Ospite del secondo incontro della rassegna «Invito all’ascolto», il ciclo di incontri ideati da Luca Sommi per dialogare sull’Italia al tempo del coronavirus, Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto quotidiano e una delle firme più importanti (e conosciute) dell’informazione italiana.

Presentato come una delle voci più ascoltate in tv, sulla carta e in rete, con i suoi migliaia di follower sui social ( 458.511 su Twitter e 281mila su Instagram), Sommi ha introdotto il collega definendolo un cronista «dalla schiena dritta» e un «giornalista serio ma non serioso». E così, all’ora dell’aperitivo, tra i tavolini scaldati dall’ultimo sole della sera, i due giornalisti che insieme conducono «Accordi e disaccordi» (in onda tutti i venerdì su Nove), hanno parlato soprattutto di politica nazionale, esaminando i profili dei suoi protagonisti.

La prima figura analizzata da Scanzi è stata quella di Matteo Renzi. «È Renzi che ce l’ha con Renzi», ha dichiarato il giornalista rispondendo alla domanda di Sommi, che gli chiedeva perché ce l’avesse tanto con lui. Dell’ex presidente del Consiglio (e della sua classe dirigente), il giornalista ha delineato pregi, limiti, successi ed errori, individuando nella «sperequazione fra ciò che prometteva e ciò che faceva» il suo errore più importante. «Renzi è stato la più grande polizza assicurativa del Movimento 5 Stelle. Non nego che avesse fiutato bene l’aria all’inizio, ma è durato pochi mesi».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato invece il «secondo Matteo» analizzato durante la serata. «Ci sono similitudini con Renzi, ma anche molte differenze, perché Salvini è più dotato, anche se bisogna distinguere quanto accaduto prima e dopo l’agosto del 2019». E nell’elencare le mosse politicamente e mediaticamente più azzeccate del leader leghista, il giornalista ha aggiunto: «A me non è mai piaciuto, ma fino al 2019 le ha indovinate tutte. Fino al Papeete era difficile metterlo in difficoltà, dopo non ho mai visto un suicidio simile: rincorre se stesso, non trova più il bandolo della matassa ed è in difficoltà».

I due giornalisti si sono poi interrogati sul M5S e su un’eventuale quanto oggettiva perdita di consenso. «Il loro 33% non è più ripetibile, perché nel frattempo, dai due Vaffa Day, è cambiato tutto e perché hanno governato con entità diverse. Ora i 5S sono nella loro fase più difficile perché sono diventati un partito e devono ritrovare uno scatto, che si trova facendo una scelta di campo», ha spiegato Scanzi.

Poi si è parlato di Giuseppe Conte: «Durante il lockdown siamo stati fortunati ad avere lui: quando accendevo la tv, vedendolo, mi sentivo sollevato a essere in mano a un uomo onesto, con le nostre stesse paure e che ha mantenuto la barra dritta».

In chiusura, c’è stato spazio per raccontare la storia professionale di Scanzi, iniziata nel 1996 alla rivista musicale «Mucchio Selvaggio» e passata per il Manifesto, la Stampa e il Fatto quotidiano. Da giornalista si è occupato di temi diversi: dalla musica alle moto, dal vino alla politica.

«La mia carriera spiega perché vengo accusato di essere un tuttologo. Nel 2011, dopo aver parlato di tutto, succede una cosa che mi salva la vita: viene a bussarmi alla porta Marco Travaglio che mi chiede, per la seconda volta, se voglio iniziare a lavorare per il Fatto: quella scelta mi cambiò la vita e mi fece svoltare la carriera», conclude sorridendo Scanzi, che a luglio a pubblicato «I cazzari del virus», edito da PaperFIRST. Nel finale, Sommi ha ringraziato «l’imprenditore illuminato» Marco Mazzoni.