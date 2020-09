Addio a Cesare Costa, il negoziante che aveva sempre la battuta pronta

La città piange la scomparsa di Cesare Costa, conosciuto da tutti per aver gestito nella Salso degli anni d’oro un negozio di abbigliamento in viale Romagnosi.

Nato nella città termale, aveva frequentato alcune scuole di sartoria d’alta moda e design, tra le quali l’istituto Callegari a Treviso, entrando nel mondo del lavoro come sarto, attività per la quale ricevette numerosi premi e riconoscimenti per la sua capacità e la sua professionalità.

Cesare Costa decise successivamente di aprire a Salsomaggiore un negozio di abbigliamento casual e sportivo per un pubblico giovanile, il «New life», in viale Romagnosi, teatro della movida serale del sabato e pomeridiana della domenica della città termale: anche in questa veste seppe farsi apprezzare dai clienti per il suo savoir faire e per la sua capacità di instaurare con quanti entrassero nella sua attività un rapporto basato sulla cordialità e sull’amicizia e dando tutti i consigli del caso per effettuare l’acquisto migliore.

Il commerciante scomparso amava la compagnia e non mancava mai di dispensare un sorriso o una battuta: nel periodo di bella stagione, non era raro vederlo seduto davanti al proprio negozio a parlare con quanti si fermassero con lui non necessariamente per un acquisto ma semplicemente per scambiare le classiche quattro chiacchiere. Dedito al lavoro ed alla famiglia, l’imprenditore scomparso era un appassionato di calcio ed in particolare un grande tifoso della Roma.

I funerali di Cesare Costa, che ha lasciato la moglie Maria, la sorella Carla e numerosi famigliari, si svolgeranno questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio. M.L.