Concari, ecco la giunta: tre donne. E c'è anche Iaconi Farina

MICHELE DEROMA

SORAGNA È stata ufficializzata nelle scorse ore, dal sindaco Matteo Concari, la composizione della nuova giunta comunale di Soragna: come già annunciato in campagna elettorale dal 43enne primo cittadino del paese, il ruolo di vicesindaco è stato affidato ad una donna – Maria Pia Piroli - all’interno di una squadra che annovera anche il sindaco negli ultimi due mandati amministrativi, Salvatore Iaconi Farina.

Matteo Concari, oltre all’incarico da primo cittadino, manterrà le deleghe a cultura e turismo; sport e politiche giovanili; protezione civile e tutela del benessere animale. La vicesindaco Maria Pia Piroli – ora in maggioranza dopo essere stata esponente di minoranza, per la Lega, negli scorsi cinque anni - ricoprirà invece gli incarichi di assessore al bilancio, alla pubblica istruzione e all’innovazione tecnologica: la lista degli assessori è quindi completata da Salvatore Iaconi Farina, Eleonora Cergnul e Remo Pezzani. Al primo sono state affidate le deleghe alla sicurezza, all’urbanistica, ai rapporti istituzionali e con le frazioni, mentre la Cergnul – capogruppo di maggioranza uscente – sarà l’assessore ai lavori pubblici; alla manutenzione e decoro urbano; all’ambiente e alle attività produttive. Gli assessorati alla sanità e al sociale; al volontariato e al personale, sono stati invece affidati a Remo Pezzani. La nuova capogruppo di maggioranza sarà Ivonne Alinovi, assessore allo sport e al personale nel corso del precedente mandato amministrativo: tra i consiglieri delegati, Umberto Bertini si occuperà di cultura e turismo; Betty Marasi lavorerà sulla scuola e sui rapporti con le frazioni, insieme a Gabriele Fanfoni, che si occuperà anche di manutenzione e decoro urbano.

«Ogni componente della giunta e i rispettivi delegati sono stati inseriti negli assessorati dove potranno esprimere le competenze più consone alle loro capacità e mi fido di loro, in tutto e per tutto», ha evidenziato il sindaco Matteo Concari: «Io sarò comunque presente per ogni decisione, che verrà condivisa da tutti. Vogliamo lavorare sempre meglio per il nostro paese, con umiltà e concretezza, e questa squadra me lo potrà permettere».