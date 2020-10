Fermata con 50 grammi di coca: condannata

E' stato convalidato ieri mattina in tribunale per direttissima l'arresto, avvenuto giovedì sera in via Emilia Est, di un'algerina 35enne.

La donna, fermata a bordo di una Fiat Panda da una pattuglia di carabinieri del comando provinciale nel corso di servizi mirati alla prevenzione di spaccio, ha subito mostrato segnali di nervosismo. I carabinieri, insospettiti, hanno allora perquisito con attenzione l'auto e hanno trovato, in un involucro di cellophane, circa 50 grammi di cocaina. La donna aveva documenti, ma non denaro, e dai controlli è risultata residente a Reggio Emilia e incensurata. Arrestata, è stata trattenuta per la notte nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri in attesa del giudizio per direttissima che, come detto, si è tenuto ieri mattina. L’arresto è stato convalidato: la donna avrà obbligo di dimora e di firma a Reggio Emilia.

r.c.