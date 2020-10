Morta a New York Irina Magnani Zaretti, 100 anni festeggiati anche in tv

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO Si è spenta a New York, al termine di una malattia che tre settimane fa l’aveva costretta al ricovero in ospedale, la fontanellatese d’oltreoceano Irina Magnani Zaretti.

100 anni compiuti lo scorso 17 luglio, e festeggiati con simpatici servizi televisivi delle reti statunitensi, Irina ha avuto la fortuna di essere circondata fino all’ultimo istante dall’affetto della sua grande famiglia. 100 anni vissuti tra gli Stati Uniti, dove è arrivata per la prima volta a pochi mesi di vita e dove è tornata per cercare fortuna dopo la guerra; e Fontanellato, dove - ancora ragazzina - ha conosciuto Ercole Zaretti, l’uomo che sarebbe diventato suo marito, dove ha avuto i figli Gianni e Graziella e dove un grande pezzo di cuore è rimasto anche dopo anni dalla partenza. Donna fiera, forte e caparbia, fino a giovedì Irina è stata il «timone» della famiglia Zaretti e un forte anello di congiunzione tra figli, nipoti e pronipoti, da cui era amatissima e a cui ha trasferito l’amore per il loro Paese d’origine e per Casalbarbato, la piccola frazione alle porte di Fontanellato, dove ancora oggi la casa costruita dal marito è la meta preferita per le vacanze estive e dove anche Irina è spesso tornata fino a quando l’età le ha consentito di affrontare un volo intercontinentale.

E, come lei desiderava, appena saranno sbrigate le formalità di prassi – rese più complicate dall’emergenza sanitaria – Casalbarbato sarà la meta del suo ultimo viaggio, quello che la riporterà nei luoghi a lei più cari e, soprattutto, accanto al suo Ercole che dal 2006 riposa nel cimitero del paese che li ha visti giovani, felici e animati dai sogni che Irina è riuscita a realizzare tutti.