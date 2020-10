Passione pallavolo: nasce una nuova società

Il volley a Salso ha un presente ed un futuro grazie alla neonata società Salso Volley Academy creata da una cordata di appassionati salsesi guidata da Francesco Ramponi che ha raccolto l’eredità lasciata dallo «storico» Pierluigi Massari per continuare la lunga tradizione pallavolistica nella città termale.

«Abbiamo raccolto con entusiasmo le invocazioni che ci sono arrivate dai genitori, dalle autorità locali e dalla Fipav per salvare il progetto volley a Salsomaggiore – afferma Francesco Ramponi – coinvolgendo amici appassionati e competenti che hanno dato la loro disponibilità e messo a disposizione la loro esperienza, collaudata da anni di fruttuoso lavoro in altre discipline sportive. L’obiettivo è per il momento confermare quanto di buono è stato fatto in tutti questi anni di appassionato lavoro e costruire una vera è propria Academy di pallavolo che dia entusiasmo ed orgoglio alla nostra città».

«Sono molto felice di mettere a disposizione di questa nuova realtà tutta la mia esperienza – sottolinea Roberto Milocco, titolare del Jam Camp –. E’ doveroso ringraziare il mitico Pià Massari per il grande lavoro svolto in questi anni e siamo felicissimi che lo storico presidente Romolo Bottarelli abbia accettato la carica anche per la neonata Salso Volley Academy come segno di continuità con la Polisportiva Salsotabiano 2000. Salso Volley Academy comprende anche il progetto e le atlete del minivolley della Polisportiva Salsese che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione». La palestra di Santa Maria Assunta sarà teatro degli allenamenti e delle gare. Per informazioni 339.5269455, mentre la segreteria è aperta presso il Terzo Tempo tutti i mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30».

M.L.