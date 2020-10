Tre minorenni in fuga: trovati dai Carabinieri

I carabinieri che continuano i controlli nei parchi cittadini hanno rintracciato un quattordicenne che si era allontanato da alcuni giorni dalla sua abitazione in territorio salsese e due ragazzine di 13 e 15 anni, che erano scappate da un Centro di accoglienza di Piacenza.

Tutti e tre i minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri di Fidenza, mentre si trovavano in alcuni parchi della città, insieme a coetanei. Le ragazze si erano allontanate dal Centro di Piacenza, per venire a trovare alcuni amici, a Fidenza, senza fare i conti col fatto che, essendo minorenni, non avrebbero assolutamente potuto allontanarsi. Da qui era partita la segnalazione. I militari, durante i quotidiani controlli nelle aree verdi, frequentati soprattutto dai giovani, hanno fermato per accertamenti le due ragazze, che stavano tranquillamente in compagnia di altri coetanei. Dai primi controlli, è emerso che si trattava proprio delle due minorenni in fuga dal Centro di Piacenza. I carabinieri le hanno prese in carico, in attesa che gli operatori le venissero a recuperare. Un altro minorenne, residente nel Salsese, si era allontanato da casa da due giorni e la madre ne aveva dato segnalazione ai carabinieri. Anche il quattordicenne è stato rintracciato dai militari, mentre si trovava in un parco della città. Il ragazzo ha fatto quindi ritorno nella sua abitazione.

Fortunatamente il caso di questi tre minorenni si è risolto positivamente grazie alla tempestiva segnalazione di scomparsa e ai controlli dei militari. Un’attenzione particolare viene riservata dai carabinieri ai casi di disagio giovanile: non si contano i controlli effettuati in questi mesi. r.c.