Quei video che raccontano le bontà del Parmense

LUCA MOLINARI

Cibarsi di cultura. Godersi un assaggio delle nostre eccellenze agroalimentari attraverso una serie di videonarrazioni pubblicate sul Geoportale della cultura alimentare italiana. Ieri mattina a Palazzo del Governatore è stato presentato l’ingresso di Parma nel Geoportale dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale e i filmati in salsa parmigiana, nati dalla collaborazione dei Musei del Cibo (Parmigiano Reggiano, pasta, pomodoro, vino, salame di Felino, prosciutto di Parma e culatello di Zibello) con la la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza. I video, della durata di quattro minuti, sono stati realizzati con la consulenza scientifica di Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo, che ha rivestito il ruolo di narratore dei diversi filmati.

L’idea della realizzazione di un Geoportale interamente dedicato alla cultura alimentare nasce dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al fine di dare concretezza alle ragioni che hanno consentito la proclamazione della dieta mediterranea Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La proclamazione è avvenuta il 16 novembre 2010 a Nairobi.

I lavori sono stati coordinati da Chiara Burgio, già responsabile dell’area patrimonio demoetnoantropologico della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Parma e Piacenza. Michele Guerra, assessore alla Cultura, si è soffermato sulla necessità di «avvicinare il mondo della cultura con quello del cibo, due realtà spesso ancora distanti». «La cultura gastronomica è la punta di diamante del territorio – ha aggiunto lo stesso Guerra –. Iniziative come questa ci aiutano a compiere un salto di qualità».

Corrado Azzolini, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per Parma e Piacenza, ha sottolineato come la soprintendenza sia delegata alla gestione periferica del Geoportale. «La cultura alimentare ha importanti ricadute sul patrimonio architettonico, paesaggistico e sulla conformazione del territorio parmense – ha dichiarato –. Ha quindi incidenza sulle caratteristiche stesse dei beni culturali. Il Geoportale può essere inoltre un volano importante per promuovere il turismo, incrociando eccellenze enogastronomiche a bellezze artistiche ed architettoniche».

Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, ha sottolineato come Parma, in qualità di capitale della Food valley e città creativa Unesco per la gastronomia «rappresenta un territorio estremamente interessante da raccontare, ricco di prodotti e tradizioni gastronomiche molto significative».

«I video ricostruiscono tradizioni ed eccellenze intese come patrimonio culturale immateriale – ha precisato – non si tratta di una semplice raccolta di ricette. Il portale inoltre, essendo georeferenziato, può essere utile per incentivare il turismo».

Cristiano Casa, vicepresidente dei Musei del Cibo, ha parlato di «grande riconoscimento per la cultura alimentare del nostro territorio». L’intervento a distanza di Massimo Spigaroli, presidente del Consorzio del culatello di Zibello ed Elena Federica Marini (Beni immateriali e archivistici) ha anticipato la proiezione dei video dedicati alle eccellenze di un territorio che fa della buona tavola il suo biglietto da visita nel mondo.