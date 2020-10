L'Appennino e i suoi legni: le penne diventano arte

MONICA ROSSI

BEDONIA - Vanno letteralmente a ruba, le penne realizzate da un artista bedoniese con i legni dell’Appennino parmense: fioccano infatti richieste da tutta Italia, oltre che da Europa, Stati Uniti e Australia.

A crearle è Marco Biasotti, classe 1966, nel suo laboratorio artigianale di piccola falegnameria (ricavato nel garage di casa), che però si trova a Borgotaro dove vive con la famiglia.

Un passato nel corpo della Polizia (ora è in pensione) e una passione decennale per tutto ciò che è legno, che riesce a lavorare e trasformare in capolavori di essenze tipiche della nostra montagna.

Faggio del monte Penna, quercia del Pelpi, maggiociondolo del Tomarlo, frassino della Valtaro, e poi ancora, corteccia o radica di quercia, biancospino, tasso e corniolo, per citarne solo alcune.

«L’idea l’ho avuta quando è caduta e si è rotta una vecchia Montblanc - racconta -: l’ispirazione è partita proprio dal desiderio di ripararla. Non mi sono più fermato».

Grande amante dei monti della Valtaro, ha unito due passioni: le lunghe passeggiate nei boschi, a piedi o a cavallo, e la ricerca di legni adatti al suo nuovo hobby.

«Per le mie creazioni, non si taglia niente ancora in piedi: i legni che uso io provengono tutti da alberi caduti a terra, vuoi per un fulmine o per galaverna o per vecchiaia. La ricerca non è affatto facile, perché a me interessano soprattutto gli “spalted”, cioè quei legni su cui è iniziata l’azione dei funghi».

In pratica, devono essere all’inizio della loro marcescenza, «processo che nel mio caso che ha una finestra temporale molto limitata.

Non è infatti facile indovinare il pezzo giusto sì “fungato” ma non ancora compromesso dal declino biologico».

Perché i legni “spalted”? «Perché sono unici: una volta lavorati restituiscono trame, venature nere e colorazioni molto particolari».

E dopo la raccolta? «Una volta individuati, li porto a casa e li devo lasciare stagionare e stabilizzare; poi li devo solidificare con le resine, altrimenti non li potrei tornire. Perché un legno si stabilizzi, ci possono volere anche mesi».

Giornate intere dunque passate a cercare l’essenza ideale e poi molte ore in laboratorio perché da quel pezzo di legno scaturisca una penna, stilografica o rollerball che sia, assolutamente unica e non ripetibile, con guarniture in oro 24k, acciaio rodiato, cromo, con o senza personalizzazioni al laser. «Ogni pezzo, una volta iniziato, richiede almeno 30 ore di lavorazione, ma anche di più se oltre all’utilizzo di un legno ostico da trattare unisco le resine colorate. È il caso ad esempio delle penne in corteccia di quercia, dalla lavorazione tutt’altro che facile, ma che regala effetti cromatici straordinari: tra queste, la stilografica cosiddetta Val Taro, che celebra le nostre terre tra mari e monti grazie alle cromie blu delle resine e a quelle materiche della corteccia». Pezzi che di unico hanno anche il personaggio che li crea, che nonostante il successo se la prende giustamente comoda. «Non più di 100 pezzi l’anno», giura. In fin dei conti, è in pensione e quando non si «perde» nei profumi del legno e dei suoi trucioli, si dedica alla famiglia, agli amici e ai monti dove respirare l’aria buona dell’Appennino.