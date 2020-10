Pizzarotti scrive al governo: «Concludere il cantiere»

GIAN LUCA ZURLINI

Dateci al più presto la data dell'inaugurazione oppure il motivo ufficiale per cui il ponte della Navetta rimane ancora chiuso. In estrema sintesi è questo il contenuto di una lettera formale che il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi hanno inviato a nome del comune di Parma al provveditorato alle Opere pubbliche di Bologna e al suo dirigente, al presidente della Regione Stefano Bonaccini e al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per sollecitare chiarezza su quella che sembra sempre più una «storia infinita».

UN ANNO FA LA POSA

Risale a ottobre 2019 la posa dell'impalcato, alla presenza anche del ministro, con la promessa dell'apertura entro la primavera 2020. Al netto del fermo-lavori causato dal Covid, sono però trascorsi 12 mesi fra sussurri e bisbigli di prossime aperture, ma il ponte, a 6 anni dal crollo del vecchio e a 5 dall'inizio dell'iter per la sua costruzione, è ancora inaccessibile ai cittadini.

LA LETTERA E I MOTIVI

Nella lettera, dai toni cortesi, ma fermi, si scrive, dopo aver riepilogato la vicenda, che «a sei anni dal crollo siamo ancora in attesa di risposte e certezze sull'apertura del nuovo ponte della Navetta che, nonostante la collaborazione fra Comune, Regione e Ministero, non ha ancora visto la luce. Comprensibilmente e legittimamente la città si chiede i motivi di questo ritardo e da parte nostra vi chiediamo di risolvere la situazione affinché l'inaugurazione possa avvenire in una data certa e non procrastinabile». L'assessore Alinovi, da parte propria, aggiunge che «la lettera non nasce per polemizzare, ma per dare una risposta ai cittadini che vedono il ponte all'apparenza pronto e ci chiedono perché non viene aperto. È una questione anche di immagine delle istituzioni e ci aspettiamo una risposta in tempi brevi per poter finalmente chiudere anche questo capitolo dell'alluvione».