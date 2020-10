Ventisette anni di carcere alla banda del blitz alle Poste

Georgia Azzali

Decisi e violenti, ma anche così imperdonabilmente (per la loro sorte) pasticcioni. Pronti a sfoderare una pistola - una Zastava russa - per minacciare la direttrice ma anche a sbarazzarsene durante la fuga. Tanto superficiali da abbandonare alcuni indumenti indossati durante il colpo e sui quali era impressa la loro «firma». Una lunga scia di tracce che i carabinieri, coordinati dal pm Andrea Bianchi e grazie agli accertamenti determinanti del Ris, hanno trasformato in prove. Cinque uomini e due donne in trasferta dal Varesotto, quel 3 dicembre 2018, per razziare l'ufficio postale di Pontetaro. Arrestati poco più di un anno dopo e tutti accusati di concorso in rapina aggravata, ieri sono stati condannati con rito abbreviato (e sconto di un terzo della pena come previsto): 6 anni per Maurizio Di Marco, 47enne, e per il ceceno Shamil Magamadov, 25 anni - due degli uomini del blitz - e per Antonio Di Fazio, 47 anni, il «palo». Tre anni, invece, per le due donne della banda: Denise Bonomolo, 26 anni, e Marianna Bellavista, 39. Marco Ciccone, il terzo uomo dell'assalto, che però aveva collaborato alle indagini, ha patteggiato: 3 anni e 2 mesi. Il gup Mattia Fiorentini ha infine rinviato a giudizio l'unico che non ha optato per il rito alternativo: il marocchino Soufiane Saad, 28 anni.

Alcuni novellini, ma anche qualcuno con più di una macchia sul curriculum, come Di Marco e Magadamov, gli unici due ancora in carcere, mentre gli altri hanno ottenuto i domiciliari (escluse le due donne, libere, seppure una con un obbligo da rispettare). Quella mattina di dicembre, pochi minuti prima delle 8, erano entrati in azione in tre, tutti con il volto coperto da un passamontagna: avevano aspettato la direttrice all'apertura dell'ufficio e, dopo averla immobilizzata, mostrando la pistola, si erano fatti strada dentro. «Fai la brava», le aveva sibilato uno dei tre, dicendole che un quarto uomo stava già controllando suo figlio.

Una minaccia che la paralizza, forse ancora di più di quell'arma puntata alla testa: è così angosciata che sbaglia nel digitare il codice di sblocco della cassaforte, e uno dei rapinatori le stringe la sciarpa attorno al collo mostrandole il caricatore (pieno) della pistola. Se ne vanno con quasi 30mila euro riposti nella borsa frigo che la direttrice aveva con sé.

Poi comincia la fuga, piena di indizi disseminati sul campo. Appena usciti dall'ufficio postale incrociano alcune guardie giurate di un istituto di vigilanza, ma i tre riescono a disperdersi nelle vie e nei campi della zona. Poco dopo vengono recuperati la pistola, gettata durante la fuga, alcuni abiti in un casolare di campagna vicino alla A15 e anche 3.400 euro della refurtiva, all'interno della borsa frigo.

Passano tre giorni, e anche l'auto usata dai rapinatori viene ritrovata a Fraore: è una Panda rubata un paio di mesi prima nel Milanese. Un'altra tessera del mosaico investigativo, che si sta componendo. Le analisi del Ris porteranno subito al nome di Magamadov e poi si arriverà anche a quello di Ciccone. Analisi scientifiche, ma anche tecniche, fino a stabilire nomi e compiti di ogni membro del gruppo. E il ruolo delle due donne? Guidare due delle tre auto «pulite» usate dalla banda per arrivare a Parma e poi fuggire.