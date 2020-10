Il geometra Restori, 104 anni: è il più anziano iscritto all'albo

FONTEVIVO È stata fatta a poche ore dalla proclamazione la prima uscita ufficiale del secondo mandato del sindaco Tommaso Fiazza. Sbrigate le formalità di rito, Fiazza si è infatti presentato a Bianconese per fare gli auguri al più anziano dei suoi concittadini, il geometra Bruno Restori, che proprio quel giorno festeggiava il raggiungimento dei 104 anni.

Nato a Trecasali nel 1916, Restori vive a Bianconese da sempre, oggi nella grande casa che lui stesso ha progettato per la sua grande famiglia. Oltre al record di longevità a Fontevivo detiene anche quello di geometra più anziano ancora iscritto all’albo. E, come ogni anno da quando è entrato nel «club» dei centenari, anche durante la giornata dello spoglio delle schede elettorali delle amministrative, ha atteso con impazienza l’arrivo del sindaco per cui aveva anche preparato una «chicca» da mostrare: la copia de «La Domenica del Corriere» (della Sera) pubblicata due giorni dopo la sua nascita e conservata gelosamente da allora.

c.d.c.