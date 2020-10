Lesignano, svastica sul muro della palestra

Maria Chiara Pezzani

LESIGNANO Una scritta color rosso, forse realizzata con una bomboletta. Una frase scritta in modo stentato, ma dal significato eloquente: «Non puoi lavarti se dalla doccia esce il gass». Altrettanto chiaro è il simbolo che accompagna la scritta, la croce uncinata, carica di tutto il significato e degli orrori compiuti da chi l’ha eletta a simbolo del proprio potere.

La scritta è apparentemente stata realizzata in fretta ed è anche evidente un errore, il tentativo di cambiare in corsi d’opera quanto scritto. La frase è stata scoperta nei giorni scorsi da alcune mamme. Quelle parole d’odio hanno infatti imbrattato il muro della palestra comunale di Lesignano Bagni, proprio nella parte laterale della struttura, quella meno visibile dalla strada principale, dove è anche presente l’ingresso per l’asilo nido.

Difficile capire quando possa essere stata fatta e ancora più improbabile è risalire all’identità dell’autore o degli autori, anche se poco distante, su via dei Volontari del Sangue, è presente una telecamera, proprio davanti all’ingresso delle scuole.

E proprio i genitori hanno segnalato al gruppo di minoranza Lesignano Bene comune lo sfregio compiuto da ignoti, che stigmatizza l’ignobile gesto e chiede all’Amministrazione l’immediata rimozione della scritta.

Una richiesta a cui si associa anche la sezione Anpi di Lesignano. Il sindaco Sabrina Alberini commenta così la vicenda: «Invito i cittadini a scrivere e rapportarsi in prima istanza con il comune e non con la stampa – sottolinea la Alberini -. È un gesto inqualificabile, da condannare. Provvederemo a fare denuncia e a rimuovere la scritta».