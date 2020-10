E' già una stagione ostaggio del Covid

MARCO BERNARDINI

Ricominciano oggi alle 15.30 i campionati dilettantistici per una prima giornata contraddistinta, però, da molti rinvii legati a casi accertati o presunti di positività al Covid-19.

In Eccellenza sono state rinviate Fidentina-Piccardo Traversetolo, Nibbiano Valtidone-Bibbiano San Polo, in Promozione non si giocheranno Bobbiese-Tonnotto San Secondo, Futura Fornovo Medesano-Il Cervo, Gotico Garibaldina-Castellana Fontana, in Prima, oltre a Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese nel girone A, sono state spostate a data da destinarsi anche i derby Palanzano-Marzolara, entrambe ancora in attesa del debutto stagionale, e Calestanese-Fontanellatese nel girone B.

In Seconda stop a Lesignano-Folgore Fornovo e a Sant’Ilario-Campeginese. Posticipate Mercury-Compiano (il 28 ottobre alle 21) e in Terza Felegarese-Team Crociati (martedì alle 20,45) e Team Corcagnano-Virtus (mercoledì 21 alle 21).

In Eccellenza il turno di riposo del Colorno e il rinvio del derby tra Fidentina e Piccardo riduce da sei a tre la pattuglia delle parmensi in campo.

Il Borgo San Donnino, senza i lungodegenti Lorenzini e Soregaroli ma con il neoacquisto ex Parma Thomas Som, classe ‘88, ospita al «Ballotta» la Sanmichelese in uno scontro interessante tra potenziali outsiders.

Tra le mura amiche anche il Salsomaggiore, che al «Francani» accoglierà la Cittadella Vis San Paolo, inserita nel lotto delle favorite.

Punti importanti in palio per il Felino nella tana dell’Arcetana, alla prima gara ufficiale grazie al sorteggio valso il passaggio automatico alla seconda fase di Coppa.

In Promozione l’unico derby tra la Viarolese dei giovani e il Carignano con in campo il centrocampista Luigi Natale, classe ‘97, cresciuto nei settori giovanili di Torino e Bari e l’ultima stagione in forza alla Pontenurese. Trasferte in terra piacentina per il Noceto con il Vigolo Marchese, per la Langhiranese a Pontenure e per il Pallavicino ad Alseno.

Nel girone B il Sorbolo va a Montecchio mentre il Monticelli, che ha chiuso per il centrocampista Barusso, sarà di scena in casa del Luzzara.

Nel girone A di Prima categoria in calendario impegni interni per il Fidenza al «Cavagna» di Busseto contro la Borgonovese, per il Fontanellato contro il Vigolzone e per lo Zibello Polesine contro la Sarmatese.

Nonostante i due rinvii, fioccano i confronti nostrani nel girone B: Real Sala Baganza-Valtarese, rinfrancate dal buon avvio in Coppa Emilia, Biancazzurra-Team Traversetolo, Juventus Club-Solignano e San Leo-Soragna. Infine, nel girone C il Basilicastello accoglie la Povigliese.