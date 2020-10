Frazioni prese di mira dai ladri

COLLECCHIO Tentativi di furto sono stati segnalati a Collecchio e nelle frazioni. Il primo episodio è avvenuto in via delle Rose, di fianco alla chiesa parrocchiale: i proprietari sono rientrati a casa verso le 20.30 e hanno visto che le imposte e le finestre al piano terra erano state forzate e rotte. «Molto probabilmente – spiegano – siamo giunti nel momento in cui stavano entrando in casa e li abbiamo disturbati. Non ce l’hanno fatta, per fortuna a intrufolarsi e nulla è stato rubato».

Anche a Ozzano Taro, in via Barbieri, una donna ha visto due giovani aggirarsi attorno alla sua abitazione: erano già pronti a salire dal balcone e a entrare, probabilmente a caccia di denaro e gioielli, quando sono stati individuati dalla donna che è rimasta sconvolta dall’accaduto ed ha avvisto le forze dell’ordine.

Stesso copione ieri sera in via Carrega, a Collecchio, dove sono immediatamente giunti i carabinieri della locale stazione. Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi. Le raccomandazioni a questo punto, visto il susseguirsi di episodi sconcertanti, sono sempre le stesse: controllare sempre prima di uscire di casa che imposte e porte siano chiuse, attivare, per chi lo possiede, l’allarme e avvisare le forze dell’ordine nel caso in cui si riscontri la presenza di persone e mezzi sospetti sul territorio.

Ormai da più di un anno sono stati attivati anche i gruppi di controllo di vicinato, che collaborano con le forze dell’ordine nel segnalare la presenza di mezzi e persone sospetti. E gli occhi umani si aggiungono quindi agli occhi vigili delle telecamere presenti sul territorio.

I carabinieri hanno intensificato, nel frattempo, il pattugliamento del territorio nelle ore serali e notturne.

G.C.Z.