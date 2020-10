Addio a Giuseppe Tanzi, pioniere dei prosciuttificii

GIANCARLO ZANACCA

COLLECCHIO Con la scomparsa di Giuseppe Tanzi, 96 anni, se ne va un pezzo di storia di Collecchio, quella dell’industria agroalimentare della lavorazione e stagionatura dei prosciutti della quale fu protagonista con la sua famiglia. Quasi un secolo di vita e cento anni di storia di Collecchio, dove il padre, Gino Tanzi, fondò, in via Oreste Grassi, al 6, uno dei primi prosciuttifici della provincia, negli anni Venti del Novecento, e fu tra i fondatori del Consorzio del prosciutto di Parma nel 1963.

Erano i tempi in cui la macellazione e la lavorazione delle carni seguivano i ritmi delle stagioni: si macellava in dicembre e le cosce venivano fatte maturare nei mesi successivi. Tempi nei quali, dalla primavera all’autunno, gli operai, ogni sera, aprivano le finestre dei prosciuttifici, per chiuderle all’alba, in modo che gli effetti benefici dell’aria salubre delle colline dessero luogo a una magia: il prosciutto di Parma. I frigoriferi non erano ancora stati inventati, tanto meno quelli industriali.

Giuseppe, con il fratello Ermanno e la sorella Carla, ha partecipato con tutto se stesso all’epopea di un settore industriale che ha visto sorgere a Collecchio, nella prima metà del Novecento, diversi prosciuttifici che hanno fatto storia: Tanzi, Belletti, Ferrari e Rossi-Lunardini.

Oltre all’impegno sul campo, in azienda, gli studi: alla fine del secondo conflitto mondiale, si laureò in Ingegneria civile al Politecnico di Milano. Furono anni di sacrifici: Giuseppe studiava a lume di candela in cantina, in una Milano sconvolta dalla guerra e dai bombardamenti. Il giovane Tanzi era parte di quella generazione alla quale sarebbe toccato impegnarsi con tutte le forze per la rinascita dell’Italia e della sua Collecchio.

Fu lui a progettare l’ampliamento, negli anni Cinquanta, del salumificio di via Grassi. Poi, con il boom economico, venne la crescita dell’impresa in via Veneto, con nuovi prosciuttifici, realizzati all’angolo con via Verdi, e oggi dismessi come quello di via Grassi.

Nel 1961 il matrimonio con Fernanda Mortali e il suo coronamento con la nascita dei figli Andrea, Margherita ed Enrico. A metà degli anni Settanta, l’imprenditore, dopo la morte del padre Gino nel 1975, ha proseguito, con il fratello e la sorella, l’attività di famiglia, fino agli anni Novanta, quando le loro strade si sono separate: Ermanno si è concentrato sulla filiera del prosciutto, mentre Giuseppe ha portato avanti l’attività, avviata anch’essa dal padre negli anni Sessanta, della commercializzazione del Parmigiano Reggiano.

Ha lasciato gli impegni attivi in azienda, nei primi anni del nuovo millennio, per dedicarsi alla cura dei suoi terreni e alla caccia, sua grande passione. Il suo è stato un modo di fare impresa legato a un tempo ormai tramontato e fondato sulla fiducia e il rispetto reciproco tra imprenditore e dipendenti.

Discreto, pacato, dotato di una profonda umanità, Tanzi ha saputo creare una rete di amicizie e di rapporti duraturi, a partire dai suoi ex dipendenti che lo ricordano con rimpianto.