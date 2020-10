Razzia nei garage: rubati un'auto e una bicicletta

ANTONIO RINALDI

CALESTANO Dopo diversi mesi di tranquillità, nello scorso weekend i ladri son tornati a farsi vedere nella zona di Calestano.

Nelle primissime ore di domenica infatti, indicativamente tra le 3 e le 4 del mattino secondo la ricostruzione dei Carabinieri, quattro garage sono stati scassinati e aperti dai malviventi in alcune residenze di costruzione piuttosto recente situate in via Fragno all’ingresso del paese da Marzolara.

Con un attrezzo tagliente i malviventi hanno aperto un piccolo varco nella lamiera delle bascule dei garage, per poi introdurre una mano, far scattare le serrature dall’interno e avere dunque accesso alle autorimesse.

Il bottino dell’operazione è stato una bicicletta di modesto valore e un’automobile, una Ford Escort.

In due garage su quattro invece i ladri non hanno trovato nulla di interessante e hanno lasciato solo il danno della bascula danneggiata (comunque considerevole).

L’allarme è scattato già nella notte per segnalazione di alcuni proprietari.

Il comando della Compagnia Carabinieri di Borgotaro ha inviato anche pattuglie con militari in borghese che hanno girato per il paese cercando di verificare se i malviventi fossero ancora in azione, ma con esito negativo: nessun movimento sospetto, nessun malvivente colto sul fatto.

Gli uomini dell’Arma nelle ore successive hanno eseguito le indagini del caso (che sono ancora in corso), ma che già nel pomeriggio di domenica hanno portato al recupero della Ford Escort rubata, trovata abbandonata in una zona di campagna nei pressi di Reggio Emilia.

Nelle vie in cui è avvenuto il fatto al momento del furto, nessuno si è accorto di niente, molti residenti erano a letto. Qualche movimento osservato era stato valutato come una normale attività notturna compatibile col fatto che si trattava della notte tra sabato e domenica quando molti ragazzi rientrano in casa tardi.