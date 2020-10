Cinque anni e mezzo al pusher «instancabile»

Venditore al dettaglio. Piccole quantità, ogni volta, ma con una tale costanza da farlo diventare un mestiere. Tanto da aver collezionato centinaia di cessioni tra la fine del 2016 e l'inizio del 2019. Pusher di professione e di ogni sostanza richiesta: eroina, crack, cocaina ma anche marijuana e hashish. Spesso sulla strada per accontentare i clienti e violento tra le quattro mura di casa, almeno secondo la denuncia che la moglie aveva firmato, per poi ritirarla qualche mese dopo e negando ogni abuso anche durante il processo fissato nello stesso giorno di quello per lo spaccio. E se per i maltrattamenti l'uomo - 28 anni, nigeriano - è stato assolto (anche se ora la moglie rischia un'imputazione per falsa testimonianza), per lo spaccio la condanna è arrivata senza sconti: 5 anni e 6 mesi, in linea con quanto chiesto dal pm Massimo Porta.

Eppure, abituato rimanere spesso in strada, il 19 ottobre 2019 il pusher era stato «tradito» mentre era in casa, un appartamento nella zona di viale Mentana. Tra quelle stanze in cui aveva bisogno di rientrare un ex coinquilino, anche lui nigeriano, del 28enne: era stato lui quel giorno a chiamare i carabinieri temendo qualche ritorsione da parte degli altri connazionali con cui aveva condiviso l'appartamento. Ma all'arrivo dei militari aveva rivelato qualcosa in più, ossia che il 28enne nascondeva droga sia in casa che nel solaio.

Parole sufficienti per far scattare una perquisizione. Che aveva creato un certo nervosismo nel giovane nigeriano: faceva fatica a parlare, ed è bastato qualche secondo per capire che in bocca aveva una pallina di eroina. Nel solaio è poi spuntato un bilancino, ma determinanti sono poi state le dichiarazioni dei tanti clienti.

G.Az.