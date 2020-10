Operaio colpito da un toro: è ricoverato al Maggiore

SAN SECONDO Avrebbe potuto finire in tragedia l'incidente occorso ieri pomeriggio alla periferia di San Secondo, in via Colombarone, all'interno di un'azienda agricola, dove un uomo è stato aggredito da un toro. Vittima dell'accaduto un 51enne, ricoverato con ferite di media gravità, subito dopo l'incidente era stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30, per cause e con una dinamica tuttora al vaglio dei carabinieri di San Secondo e dei tecnici della medicina del lavoro di Fidenza, intervenuti sul posto per la ricostruzione dell'accaduto.

Scattato l'allarme grazie alla segnalazione di alcune persone presenti, nell'azienda di via Colombarone sono tempestivamente giunti i volontari della Croce rossa di San Secondo, successivamente coadiuvati dagli staff del 118 giunti in automedica da Fidenza e in ambulanza da Parma: dopo i primi interventi medici sul posto, l'uomo è stato trasportato in ambulanza al Maggiore, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti visti gli importanti traumi subiti nell'urto con l'animale.

m.d.