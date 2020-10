Felegara, addio al barbiere di Ancelotti

MARIAGRAZIA MANGHI

FELAGARA«Si è fatto voler bene da tutti» è il messaggio unanime di cordoglio che è arrivato alla famiglia alla notizia della scomparsa di Elmer Fontana. 81 anni, Elmer è stato un pezzo della vita del paese e di ciascuno degli abitanti di Felegara. Era lo storico barbiere e nella sua bottega c'era sempre tempo per una battuta, uno scherzo o una parola di conforto. Aveva imparato il mestiere da ragazzino dal papà e per oltre 60 anni con passione ha maneggiato pettine e forbici: barba e capelli e in regalo sorrisi e allegria. Un negozio che Elmer ha aperto ogni giorno fino a novembre dello scorso anno quando si sono manifestati i primi segni della malattia che se lo è portato via.

La sua è stata una vita semplice, ma piena di tutto quel che davvero è importante: una bella famiglia, la moglie Tina e i figli Luca e Nicola, una schiera di amici con cui divideva il tempo libero, al bar per una partita a carte, due fette di salame e un buon bicchiere di vino, o intorno alla tavola per cene che sono diventate leggenda. «Gli davano del tu, giovani e anziani, perché era un amico per tutti, anche per me - ricorda con emozione il figlio Nicola, già assessore a Medesano e ora in consiglio comunale - chi passava davanti alla bottega si fermava per un saluto. Capitava anche che lasciasse qualche cliente a metà servizio per andare ad aiutare qualcuno che aveva bisogno per attraversare la strada, per fare manovra o portare in macchina qualcosa di pesante. I prodotti del suo orto, i suoi buonissimi pomodori, venivano regolarmente distribuiti ai vicini di casa. Aveva sempre la battuta pronta, ma era capace di ascoltare le confidenze e rincuorare chi era in difficoltà». E aggiunge: «Rassicurava chi doveva affrontare una malattia, ma lui era un fifone. Aveva paura degli ospedali, fuggiva gli esami e i controlli, non era mai pronto per far visita a un medico, ma per fortuna ha goduto di buona salute fino a un anno fa». Appassionato di sport, di calcio e ciclismo, super tifoso del Milan, tra i suoi clienti aveva il grande Carlo Ancelotti, con il quale ogni tanto scambiava saluti e auguri al telefono. Ma Elmer soprattutto amava il suo paese. Se lo invitavano al mare o ai monti, rispondeva che preferiva Felegara, dove aveva tutto. Saranno in tanti a volerlo salutare ancora. Il funerale si svolgerà oggi alle 15.