La bella Maddalena, da Coenzo alle finali di Miss Mondo Italia

CHRISTIAN MARCHI

COENZO È di Coenzo, e l’unica della provincia di Parma, una delle otto ragazze che rappresenteranno l’Emilia Romagna alla finale nazionale di Miss Mondo Italia il prossimo 8 dicembre a Gallipoli, in Puglia.

Si chiama Maddalena Ferroni, ha venti anni, è diplomata al liceo delle scienze umane «Sanvitale» e ora studia logopedia a Milano.

È alta un metro e 70, capelli e occhi castani, e ha una grande passione per la moda e lo spettacolo, tanto che vorrebbe farne il suo futuro lavoro.

Il percorso di Maddalena all’interno del concorso di bellezza più famoso al mondo, che fa parte del Grand Slam Beauty Pageants – i quattro concorsi più importanti e ambiti a livello internazionale –, è iniziato agli inizi di febbraio di quest’anno, poco prima del lockdown, con la vittoria della tappa di Miss Mondo Italia al «Cuore matto» di Poviglio, nel Reggiano.

Quello è stato il lasciapassare per la finale regionale.

«L’idea di partecipare al casting per le selezioni del concorso – ha spiegato Maddalena – è nata nell’ottobre del 2019, quando, per caso, ho trovato sul web la pubblicità dell’evento».

«Dunque - continua Maddalena - essendo giovane e potendone avere le possibilità grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto ed aiutato, ho provato. Sono stata fortunata ed è stato un sogno che si è realizzato, perché fin da piccola ho sempre avuto la passione per la moda».

Una passione che negli ultimi tre anni si è poi consolidata.

Non è, infatti, il primo concorso a cui Maddalena ha partecipato (e non è il primo che ha vinto): nel 2019 è stata incoronata miss Ciclismo a Erbusco, a Brescia, con quarantanove punti di vantaggio sulla seconda classificata.

A votarla, ciclisti del calibro di Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. C’è altro: la coenzese collabora anche come spalla con il comico parmigiano di Zelig, Rino Cerone, interpretando il ruolo della ventenne nell’eterno incontro e scontro con l’italiano medio di mezz’età.

Con le loro performance, i due si sono esibiti nei locali di Parma, Bologna e sui Navigli a Milano.

«Amo stare sul palco – ha continuato Maddalena –. Non nascondo però che il mondo delle “miss” non è per niente facile. Tuttavia, mi sono sempre trovata bene per la maggior parte delle volte. Non amo la competitività: mi sono sempre posta in modo positivo, curioso e accogliente. Auguro a tutte le ragazze che volessero intraprendere un tale percorso di mettersi continuamente in gioco, avere autostima di sé e non porsi mai in maniera volgare».

Nella speranza che la finale di dicembre possa serbare ottime sorprese.