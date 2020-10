Salso, il cigno Pippo è tornato nel laghetto. E si è portato la fidanzata

È tornato a nuotare nel laghetto di parco Mazzini il cigno Pippo, che per alcune settimane è stato ospite del Centro fauna selvatica “Il pettirosso” di Modena dove è stato accudito, curato e poi riportato a Salso dalla Protezione Civile Favalesi insieme all’associazione animalista “Su le zampe” che ha seguito la sua permanenza nel Centro.

E in più, interra modenese, si è trovato anche una «fidanzata».

Lo spostamento di Pippo si era reso necessario per i lavori di consolidamento del fondo del laghetto che aveva dato segni di cedimento con l’abbassamento del livello dell’acqua a causa di alcune crepe.

Lo storico laghetto, inaugurato nel 1925, ha sofferto il passare del tempo e l’utilizzo, nella costruzione, di tecniche e materiali all’epoca di pregio ma che ora sentono il peso degli anni. Per questo l’amministrazione comunale si è adoperata per dei lavori di restauro e non mancherà anche per l’immediato futuro l’attenzione e la cura di una struttura e un luogo di indubbia bellezza, molto frequentato, ma che abbisogna di interventi a sua tutela.

Nel frattempo Pippo è ritornato nel suo habitat naturale per la gioia di tutti coloro che lo rivedono nuotare con la consueta eleganza accompagnato da una simpatica ochetta incontrata a Modena e che pare non abbia voluto più separarsi da lui. A.S.