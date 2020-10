Tormentava la ex, lei lo denuncia: 27enne fermato dai carabinieri

Finito l’amore ha iniziato a perseguitare la ex fidanzata. Una relazione terminata che si è trasformata in un vero e proprio inferno.

Quello vissuto da una ragazza ventiseienne, tormentata dall’ex fidanzato con telefonate, appostamenti e pedinamenti, e costretta a cambiare le sue abitudini perché seguita e minacciata, perché lui non accettava la parola fine.

I carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno messo fine all’incubo della giovane, deferendo in stato di libertà per atti persecutori un 27enne che al termine della relazione sentimentale ha adottato comportamenti che hanno generato nella ex fidanzata uno stato di ansia e paura. Il giovane non voleva assolutamente rassegnarsi alla fine del rapporto, cominciando a tempestare la sua ex di innumerevoli messaggi, telefonate, a pedinarla e a minacciarla. La ragazza, al culmine di un periodo di paura, pressione e angoscia, non ce l’ha più fatta e ha così deciso di presentare querela.

Sempre i carabinieri della Compagnia di Fidenza, nell’ambito di una serie di controlli mirati a contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, due uomini, origine albanese, trovati in possesso di tre grammi di cocaina suddivisi in quattro dosi.

Lo stupefacente è stato sequestrato. Nell’ambito degli stessi controlli un 23enne, origine cinese, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura in quanto trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina.

I carabinieri di Fidenza non abbassano il livello di guardia sul fronte stupefacenti e hanno intensificato i controlli nei parchi, nei giardini pubblici, nei locali, per contrastare l’uso e lo spaccio di droga.

E continuano anche i controlli a tappeto sugli automobilisti, per prevenire le stragi del fine settimana, causate spesso dall’abuso di alcol e droghe. r.c.