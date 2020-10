Lo sport fa bene e non ha età: Marisa, allieva di tennis a 83 anni

FORNOVO - «Secondo alcuni studi giocare a tennis allungherebbe la vita di dieci anni». Ad affermarlo è l’istruttore Massimo Morini, responsabile della sezione tennis della Polisportiva Fornovo Sport. Se questo fosse confermato, le lezioni con la sua splendida allieva del sabato, Marisa Bellini in Amadei, andranno avanti per molti anni ancora.

Marisa ha infatti 83 anni e l’energia di una ragazza. Ogni sabato arriva al campetto di Fornovo per la lezione privata con Massimo. «È un ottimo insegnante, molto paziente - afferma l'allieva -. Dopo aver giocato a tennis mi sento bene. Giocavo anche in passato, poi ho interrotto per un periodo: mi ha aiutato a star meglio e ad avere più energia il cambio di alimentazione, più equilibrata».

Marisa risiede a Parma ma vive per la gran parte del tempo in Valceno, a Vianino, perché non vuole perdersi la crescita dei due nipotini. È infatti la mamma di Liliana, violinista, Antonio, violoncellista e Marco Amadei, pianista: il noto trio di straordinari musicisti, che a lei devono la passione per la musica.

Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Parma, ha sempre seguito i figli durante i corsi superiori in giro per l’Italia e all’estero. «Mentre studiavo al Conservatorio giocavo anche a tennis. La mia insegnante di pianoforte non voleva darmi il diploma perché diceva che la racchetta mi irrigidiva le mani ma c’erano esempi di grandi musicisti che facevano entrambe le cose».

Per tenersi in forma Marisa ama fare anche passeggiate, in passato in alta montagna ora in Valceno, dove si ferma anche a dipingere, altra sua passione, se trova qualche scorcio che la colpisce. L’arte, lo sport e la natura: la ricetta salutare di Marisa. Do.C.