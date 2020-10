Salso, don Romani riceve le chiavi della parrocchia di Sant'Antonio

MANRICO LAMUR

Don Luca Romani da ieri è ufficialmente alla guida della comunità di Sant’Antonio, il quartiere più popoloso di Salso. L’insediamento è avvenuto con una solenne celebrazione alla quale hanno preso parte il vicario generale della Diocesi, don Gian Emilio Pedroni, il viceparroco, don Francesco Mazza, i parroci della città termale don Bogdan Wilczewski, don Mauro Ghidini e don Renato Santi, quello di Soragna, don Sincero Mantelli, e di Castelvetro Piacentino, don Massimiliano Camporese, il viceparroco di Castione e di Fornio, don Daniele Benecchi, il cancelliere della Diocesi, don Alessandro Frati, i diaconi, Gabriele Boselli, Carlo Canali e Vincenzo Visco.

Erano presenti, in rappresentanza della città, il sindaco Filippo Fritelli, la vice Enrica Porta, il presidente del Consiglio comunale Marco Taccagni, oltre ai comandanti della stazione Carabinieri di Salsomaggiore, della Guardia di finanza e della Polizia locale. Presenti anche le rappresentanze della Protezione civile e dell’Assistenza pubblica.

A precedere la celebrazione, la simbolica consegna delle chiavi della chiesa al nuovo parroco da parte del vicario generale ed il saluto della città portato dal sindaco. «È un arrivo molto atteso e oggi è un giorno di festa per tutti - ha affermato Fritelli -. Portiamo questo segno di presenza affinché si possa lavorare insieme per la città. Non è un momento facile, ci aspettano sfide importanti».

Un saluto è stato portato anche da Alessandra Corradi, presidente della cooperativa «Il cortile» che gestisce la scuola materna della parrocchia, mentre un caloroso benvenuto da parte dei fedeli è stato portato da un rappresentante che ha ricordato anche il predecessore, don Luigi Guglielmoni. Don Gianemilio Pedroni ha letto il saluto del vescovo di Fidenza, monsignor Ovidio Vezzoli, mentre don Alessandro Frati ha letto il decreto di nomina.

«Noi abbiamo bisogno di essere illuminati e la presenza del Signore ci porta fiducia e speranza senza le quali non esiste la fede», ha detto tra l’altro don Romani nell’omelia. Don Luca Romani, che è cerimoniere vescovile e direttore dell’ufficio liturgico, titolare delle parrocchie di Borghetto, Santa Margherita e amministratore parrocchiale a Rimale, Castione, Fornio e Pieve Cusignano, ha ringraziato tutti per l’accoglienza ricevuta. La cerimonia è stata accompagnata dai canti dei giovani. Prima del suo arrivo in Sant’Antonio, don Romani ha fatto una sosta per un momento di preghiera nella chiesa di San Michele Arcangelo nel quartiere di Campore all’ingresso della città.